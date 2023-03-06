8 марта — один из самых светлых и ярких праздников для каждой женщины, к тому же приходится на начало прекрасной поры — весны.
По традиции, в этот день дети поздравляют своих мам с Международным женским днем. Поэзия — один из самых традиционных способов поздравить близкого человека. Поэтому Факты ICTV подготовили поздравления в стихах с 8 марта для мамы.
***
Милая, родная
Мамочка моя.
В день 8 Марта
Пожелаю я:
Быть такой же стильной
И смеяться звонко.
Ведь в душе ты, знаю,
Юная девчонка.
Пусть играет красками
Жизнь твоя всегда.
Нет нежней и ласковей,
Мамочка, тебя!
***
Сто праздников в году,
Но этот — самый-самый!
Поздравить я спешу
Тебя, родная мама.
Пусть в этот Женский день
Поярче светит солнце,
И пусть печали тень
Нас в жизни не коснется.
Здоровья, красоты,
Добра тебе желаю.
И с праздником весны
Тебя я поздравляю!
***
Самый близкий человек,
Лучшая из женщин!
Будь ты счастлива навек,
И в любви – не меньше.
Мама, пусть твои мечты
Сбудутся, родная!
В день 8 марта ты
Самая крутая!
***
Восьмое марта – праздник этот,
Он самый лучший в целом свете!
Сегодня буду поздравлять,
Любимой мамочке желать –
Пускай всегда тебе везет,
Пускай тебя удача ждет,
Живи с улыбкой на устах,
Пускай неведом будет страх!
***
С праздником весны тебя поздравляю!
Счастья, здоровья, веселья желаю!
Пусть эта весна принесет для тебя
Много улыбок, тепла и добра!
Отличным дополнением к любому поздравлению станут цветы или коробка красивых сладостей. Можно подарить и другой подарок, например, если знаете, что точно нужно маме.
Стоит отметить, что презенты не всегда нужно покупать, можно сделать их и своими руками — решать вам.