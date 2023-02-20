Масленица — это большой церковный праздник, который отмечают целую неделю. В 2023 году он приходится на конец февраля, и является важным для всех верующих. Насладиться традициями можно будет с 20 по 26 февраля.

Так, в этот период принято готовить блины, а также ходить в гости к своим близким и родственникам, чтобы за пышным столом насладиться скорым приходом весны. Также стоит поздравить своих знакомых, ведь природа вокруг начинает просыпаться после зимней спячки, а солнечные лучи начнут греть.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки на Масленицу, которые согреют близкие даже на расстоянии.

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После Масленицы наступит Великий пост. Традиционно, он продлится 48 дней, и закончится прямо перед Пасхой. Ожидаемо, большая часть этого периода приходится на март, который также будет богатым и на праздники. К примеру, уже 8 марта в Украине будут отмечать Международный женский день — мужчины будут поздравлять самых главных и любимых женщин в их жизни. Ознакомиться с полным календарем праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.