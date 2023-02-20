Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Встречаем весну правильно: лучшие открытки на Масленицу

20 февраля 2023, 07:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Блины

Масленица — это большой церковный праздник, который отмечают целую неделю. В 2023 году он приходится на конец февраля, и является важным для всех верующих. Насладиться традициями можно будет с 20 по 26 февраля.

Так, в этот период принято готовить блины, а также ходить в гости к своим близким и родственникам, чтобы за пышным столом насладиться скорым приходом весны. Также стоит поздравить своих знакомых, ведь природа вокруг начинает просыпаться после зимней спячки, а солнечные лучи начнут греть.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки на Масленицу, которые согреют близкие даже на расстоянии.

Сейчас смотрят

Масленица Масленица Масленица

После Масленицы наступит Великий пост. Традиционно, он продлится 48 дней, и закончится прямо перед Пасхой. Ожидаемо, большая часть этого периода приходится на март, который также будет богатым и на праздники. К примеру, уже 8 марта в Украине будут отмечать Международный женский день — мужчины будут поздравлять самых главных и любимых женщин в их жизни. Ознакомиться с полным календарем праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.

Читайте также:
Выходные в марте 2023Все по календарю: выходные дни в марте 2023

Теги
Масляна Привітання Поздравления с праздниками
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь