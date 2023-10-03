Украинские верующие продолжают привыкать к новому календарю церковных праздников. С 1 сентября ПЦУ живет по новоюлианскому, а не григорианскому календарю. Согласно такому решению, неподвижные даты праздников передвинулись на 13 дней вперед. Так, например, в октябре День Покрова праздновали 1-го, а перенесли на 14 октября.
Изменения коснулись и ноября, куда перешли несколько крупных праздников, которые ранее отмечали в декабре. Факты.Life подготовили церковный календарь на ноябрь 2023 года, чтобы помочь вам сориентироваться и не пропустить важные даты.
Церковные праздники в ноябре 2023 года
- 1 ноября — святых чудотворцев Космы и Дамиана;
- 7 ноября — памяти 33-х Мучеников в Мелитине;
- 8 ноября (вместо 21 ноября) — архистратига Михаила;
- 13 ноября — святого Иоанна Златоуста;
- 14 ноября — святого апостола Филиппа;
- 15 ноября — начало Рождественского поста;
- 16 ноября — святого апостола Матфея;
- 17 ноября — святого Григория Чудотворца;
- 18 ноября — святых мучеников Платона и Романа;
- 21 ноября (вместо 4 декабря) — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 30 ноября (вместо 13 декабря) — Андрея Первозванного.
Напомним, что у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новоюлианский календарь.
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