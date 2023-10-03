Украинские верующие продолжают привыкать к новому календарю церковных праздников. С 1 сентября ПЦУ живет по новоюлианскому, а не григорианскому календарю. Согласно такому решению, неподвижные даты праздников передвинулись на 13 дней вперед. Так, например, в октябре День Покрова праздновали 1-го, а перенесли на 14 октября.

Изменения коснулись и ноября, куда перешли несколько крупных праздников, которые ранее отмечали в декабре. Факты.Life подготовили церковный календарь на ноябрь 2023 года, чтобы помочь вам сориентироваться и не пропустить важные даты.

Церковные праздники в ноябре 2023 года

1 ноября — святых чудотворцев Космы и Дамиана;

7 ноября — памяти 33-х Мучеников в Мелитине;

8 ноября (вместо 21 ноября) — архистратига Михаила;

13 ноября — святого Иоанна Златоуста;

14 ноября — святого апостола Филиппа;

15 ноября — начало Рождественского поста;

16 ноября — святого апостола Матфея;

17 ноября — святого Григория Чудотворца;

18 ноября — святых мучеников Платона и Романа;

21 ноября (вместо 4 декабря) — Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября (вместо 13 декабря) — Андрея Первозванного.

Напомним, что у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новоюлианский календарь.