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Изменения в календаре: церковные праздники в ноябре 2023 года

3 октября 2023, 13:29
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Церква
Источник: Depositphotos

Украинские верующие продолжают привыкать к новому календарю церковных праздников. С 1 сентября ПЦУ живет по новоюлианскому, а не григорианскому календарю. Согласно такому решению, неподвижные даты праздников передвинулись на 13 дней вперед. Так, например, в октябре День Покрова праздновали 1-го, а перенесли на 14 октября.

Изменения коснулись и ноября, куда перешли несколько крупных праздников, которые ранее отмечали в декабре. Факты.Life подготовили церковный календарь на ноябрь 2023 года, чтобы помочь вам сориентироваться и не пропустить важные даты.

Церковные праздники в ноябре 2023 года

  • 1 ноября — святых чудотворцев Космы и Дамиана;
  • 7 ноября — памяти 33-х Мучеников в Мелитине;
  • 8 ноября (вместо 21 ноября) — архистратига Михаила;
  • 13 ноября — святого Иоанна Златоуста;
  • 14 ноября — святого апостола Филиппа;
  • 15 ноября — начало Рождественского поста;
  • 16 ноября — святого апостола Матфея;
  • 17 ноября — святого Григория Чудотворца;
  • 18 ноября — святых мучеников Платона и Романа;
  • 21 ноября (вместо 4 декабря) — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 30 ноября (вместо 13 декабря) — Андрея Первозванного.

Напомним, что у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новоюлианский календарь.

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