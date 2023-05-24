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Сошествие Святого Духа 2023: что это за праздник и когда его отмечают

24 мая 2023, 14:51
Асоян Карина редактор ленты
сошествие святого духа 2023
Источник: Unsplash

Сошествие Святого Духа — один из главных 12 православных праздников. Он обозначает триединство Бога в виде Отца, Сына и Святого Духа. Известен также как Троица, Зеленое воскресенье или Пятидесятница.

Что за праздник Сошествие Святого Духа 2023

По библейскому преданию, Сошествие Святого Духа произошло на 50-й день после Пасхи. Тогда, по обетованию Спасителя, на апостолов сошел Святой Дух в виде огня.

Огонь символизировал силу Иисуса Христа, которая могла сжечь и очистить грехи, а также освящать души. После сошествия апостолы разошлись по всему миру, чтобы проповедовать Христа.

Зеленые праздники имеют другое значение, хоть и отмечаются в один день с Троицей. Они отражают культ растительности и прославляют силы природы.

Когда Сошествие Святого Духа 2023

Сошествие Святого Духа в 2023 году приходится на 4 июня. Католическую Троицу будут праздновать 28 июня.

Дата Сошествия Святого Духа ежегодно меняется, ведь зависит от Пасхи.

Что принято делать в праздник Сошествия Святого Духа 2023 года

В день Сошествия Святого Духа верующие посещают праздничные богослужения или читают молитвы дома.

По традиции, дома и дворы украшают освященной зеленью, ветками деревьев, цветами и пр. Считается, что это оберегает от недугов и болезней.

Кроме этого принято посещать близких и родственников, устраивать застолья и праздновать. Накануне, в Троицкую родительскую (поминальную) субботу, посещают кладбища и чествуют умерших.

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