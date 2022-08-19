19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас. В народе его еще называют Великий Спас или Второй Спас, поскольку он идет между Медовым и Ореховым.

В эту дату принято ходить в церковь, освящать яблоки, виноград, сливы, груши, угощать ими знакомых и есть самим. Хозяйки варят компоты, делают варенья или пекут пироги.

Также следует поздравлять друг друга, желая счастья, здоровья и гармонии. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления в Viber с Яблочным Спасом в открытках, чтобы вы смогли поздравить тех, кто вам дорог.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что сегодня, 19 августа, празднуют также Преображение Господне, народное название которого — Яблочный Спас. Также этот период выпадает на Успенский пост, поэтому не следует забывать об ограничениях.