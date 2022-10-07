8 октября в Украине отмечают профессиональный праздник — День юриста. Ежегодно его дата остается неизменной и в 2022 году припадает на выходной день — субботу.
В этот день следует поздравлять всех, кто имеет непосредственное отношение к юриспруденции — судьи, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, юрисконсультанты, правоведы. Именно эти люди следят и отвечают за соблюдение прав и свобод граждан Украины.
По случаю праздника, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем юриста 2022 в открытках и СМС.
Поздравления с Днем юриста 2022 в открытках
Поздравления с Днем юриста 2022 в СМС
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Всех юристов поздравляем
С профессиональным днем!
И смекалки им желаем,
И успехов за трудом!
И счета пусть не пустеют,
А работают на плюс!
И к серьезным достиженьям
Приведет удачи груз!
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В День юриста правоведам
Пожелаем мира, света.
С вашей помощью чтоб люди
Жили дружно в мире этом.
Чтобы вы забот не знали,
От забот не уставали,
В соблюдении законов
Вы нам всем примером стали!
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С Днем юриста поздравляю,
Удивить весь мир желаю!
Жить богато, славно, всласть,
В высший эшелон попасть!
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Сегодня всех юристов день,
Служителей Фемиды.
Пусть обойдут вас стороной
Несчастья и обиды.
Пусть будут легкими дела,
И пусть закон, всему глава,
Убережет вас от всего —
Людей, что берегут его.
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Всем юристам Украины —
Уваженье и почет.
Есть отличная причина
Пожелать пути вперед!
Чтобы не было препятствий,
Удавалось все легко.
Юридическое братство
Пусть летает высоко!
Чтобы много удавалось
На работе и в быту.
Чтобы пелось, танцевалось,
Удалось достать звезду!