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С праздником, служащие закона! Поздравления с Днем юриста 2022 в открытках и СМС

7 октября 2022, 14:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
С праздником, служащие закона! Поздравления с Днем юриста 2022 в открытках и СМС
Источник: Pexels

8 октября в Украине отмечают профессиональный праздник — День юриста. Ежегодно его дата остается неизменной и в 2022 году припадает на выходной день — субботу.

В этот день следует поздравлять всех, кто имеет непосредственное отношение к юриспруденции — судьи, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, юрисконсультанты, правоведы. Именно эти люди следят и отвечают за соблюдение прав и свобод граждан Украины.

По случаю праздника, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем юриста 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем юриста 2022 в открытках

Поздравления с Днем юриста 2022 в СМС

***

Всех юристов поздравляем
С профессиональным днем!
И смекалки им желаем,
И успехов за трудом!

И счета пусть не пустеют,
А работают на плюс!
И к серьезным достиженьям
Приведет удачи груз!

***

В День юриста правоведам
Пожелаем мира, света.
С вашей помощью чтоб люди
Жили дружно в мире этом.

Чтобы вы забот не знали,
От забот не уставали,
В соблюдении законов
Вы нам всем примером стали!

***

С Днем юриста поздравляю,
Удивить весь мир желаю!
Жить богато, славно, всласть,
В высший эшелон попасть!

***

Сегодня всех юристов день,
Служителей Фемиды.
Пусть обойдут вас стороной
Несчастья и обиды.

Пусть будут легкими дела,
И пусть закон, всему глава,
Убережет вас от всего —
Людей, что берегут его.

***

Всем юристам Украины —
Уваженье и почет.
Есть отличная причина
Пожелать пути вперед!

Чтобы не было препятствий,
Удавалось все легко.
Юридическое братство
Пусть летает высоко!

Чтобы много удавалось
На работе и в быту.
Чтобы пелось, танцевалось,
Удалось достать звезду!

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