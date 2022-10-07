8 октября в Украине отмечают профессиональный праздник — День юриста. Ежегодно его дата остается неизменной и в 2022 году припадает на выходной день — субботу.

В этот день следует поздравлять всех, кто имеет непосредственное отношение к юриспруденции — судьи, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, юрисконсультанты, правоведы. Именно эти люди следят и отвечают за соблюдение прав и свобод граждан Украины.

По случаю праздника, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем юриста 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем юриста 2022 в открытках

Поздравления с Днем юриста 2022 в СМС

***

Всех юристов поздравляем

С профессиональным днем!

И смекалки им желаем,

И успехов за трудом!

И счета пусть не пустеют,

А работают на плюс!

И к серьезным достиженьям

Приведет удачи груз!

***

В День юриста правоведам

Пожелаем мира, света.

С вашей помощью чтоб люди

Жили дружно в мире этом.

Чтобы вы забот не знали,

От забот не уставали,

В соблюдении законов

Вы нам всем примером стали!



***

С Днем юриста поздравляю,

Удивить весь мир желаю!

Жить богато, славно, всласть,

В высший эшелон попасть!

***

Сегодня всех юристов день,

Служителей Фемиды.

Пусть обойдут вас стороной

Несчастья и обиды.

Пусть будут легкими дела,

И пусть закон, всему глава,

Убережет вас от всего —

Людей, что берегут его.

***

Всем юристам Украины —

Уваженье и почет.

Есть отличная причина

Пожелать пути вперед!

Чтобы не было препятствий,

Удавалось все легко.

Юридическое братство

Пусть летает высоко!

Чтобы много удавалось

На работе и в быту.

Чтобы пелось, танцевалось,

Удалось достать звезду!