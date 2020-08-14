14 августа в Украине отмечают Медовый спас или Маковея.

Этот праздник связан со сбором урожая меда и мака. В этот день наши предки выпекали пряники с маком и медом, а также поздравляли друг друга с праздником.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Маковеем в прозе.

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От всей души поздравляю с Маковеем! Пусть в жизни будет столько же тепла, сколько в этот жаркий день августа, а каждая минута будет сладкой, словно мед.

Желаю крепкого здоровья, достатка и успеха во всех делах!

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С праздником Маковея поздравляю вас в этот день! Пусть лето длится для вас круглый год, а медовая сладость этого дня наполняет каждое мгновение вашей жизни.

Никогда не болейте, любите и будьте любимы!

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Пчелы все лето трудились и собрали много меда! Пусть твой достаток будет таким же богатым. А работать при этом приходилось чуточку меньше!

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Поздравляю с Маковеем! Пусть в твоей жизни будет только мед и ни одной ложки дегтя!

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Пусть жизнь будет сладкой, как маковые пряники. Желаю здоровья и достатка. С праздником Маковея!

Календарь церковных праздников на 2020 год

В августе украинцев ждет много церковных праздников, среди которых три спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый, а также Успение Пресвятой Богородицы.

Также в этом месяце будет двухнедельный Успенский пост, он начнется 14 августа.

Больше информации ищите в календаре церковных праздников на 2020 год.