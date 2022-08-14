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Здоровых зверушек! Поздравления с Днем ветеринара 2022 в открытках и СМС

14 августа 2022, 08:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Здоровых зверушек! Поздравления с Днем ветеринара 2022 в открытках и СМС

14 августа в Украине отмечают День работников ветеринарной медицины. Ежегодно дата праздника разная — второе воскресенье августа.

Ветеринары — важные и необходимые люди, поскольку именно они заботятся о здоровье братьев наших меньших — животных. В обязанности врача этой специальности входит их лечение, а также ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения.

Если в вашем окружении есть специалисты по животным, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником, поскольку они делают важную работу. Факты ICTV по этому случаю подготовили поздравления с Днем ветеринара в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем ветеринара в СМС

***

Классным быть ветеринаром
Я желаю вам всегда!
Чтоб зверушки обожали,
Не боялись никогда.

Чтобы сердце добрым было
И хотело всем помочь,
Неприятности любые
Пусть уходят от вас прочь!

***

Нынче день ветеринара,
Поздравляем, доктора,
В вашу честь звучат фанфары,
Пусть исчезнут грусть, хандра!

Мы желаем оставаться
Сердобольными всегда,
Без причин не огорчаться,
Нос не вешать никогда!

***

К ветеринару с уважением
Мы обращаемся сейчас.
Вы занимаетесь спасением
Четвероногих добрых глаз.

Желаем вам терпения, мира,
Желаем солнца и тепла.
И чтоб невидимая сила
Вас к счастью радостно вела.

***

Почетно быть ветеринаром,
Животным надо помогать.
Сегодня праздник — им в награду,
Они умеют выручать.

Ветеринару для удачи
Пусть будет радость и успех,
Чтобы сложнейшие болезни
Лечились без любых помех.

***

Когда беззащитными глазками
Болеющий смотрит зверек,
Готовы окутать вы ласкою,
Укол уколоть, чтоб помог.

Работа у вас благородная, —
Животных лечить тяжело.
Желаю, чтоб в мире всю фауну
Спасти вы сумели легко.

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