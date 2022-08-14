14 августа в Украине отмечают День работников ветеринарной медицины. Ежегодно дата праздника разная — второе воскресенье августа.

Ветеринары — важные и необходимые люди, поскольку именно они заботятся о здоровье братьев наших меньших — животных. В обязанности врача этой специальности входит их лечение, а также ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения.

Если в вашем окружении есть специалисты по животным, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником, поскольку они делают важную работу. Факты ICTV по этому случаю подготовили поздравления с Днем ветеринара в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем ветеринара в открытках

Поздравления с Днем ветеринара в СМС

***

Классным быть ветеринаром

Я желаю вам всегда!

Чтоб зверушки обожали,

Не боялись никогда.

Чтобы сердце добрым было

И хотело всем помочь,

Неприятности любые

Пусть уходят от вас прочь!



***

Нынче день ветеринара,

Поздравляем, доктора,

В вашу честь звучат фанфары,

Пусть исчезнут грусть, хандра!

Мы желаем оставаться

Сердобольными всегда,

Без причин не огорчаться,

Нос не вешать никогда!



***

К ветеринару с уважением

Мы обращаемся сейчас.

Вы занимаетесь спасением

Четвероногих добрых глаз.

Желаем вам терпения, мира,

Желаем солнца и тепла.

И чтоб невидимая сила

Вас к счастью радостно вела.



***

Почетно быть ветеринаром,

Животным надо помогать.

Сегодня праздник — им в награду,

Они умеют выручать.

Ветеринару для удачи

Пусть будет радость и успех,

Чтобы сложнейшие болезни

Лечились без любых помех.



***

Когда беззащитными глазками

Болеющий смотрит зверек,

Готовы окутать вы ласкою,

Укол уколоть, чтоб помог.

Работа у вас благородная, —

Животных лечить тяжело.

Желаю, чтоб в мире всю фауну

Спасти вы сумели легко.