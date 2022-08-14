14 августа в Украине отмечают День работников ветеринарной медицины. Ежегодно дата праздника разная — второе воскресенье августа.
Ветеринары — важные и необходимые люди, поскольку именно они заботятся о здоровье братьев наших меньших — животных. В обязанности врача этой специальности входит их лечение, а также ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения.
Если в вашем окружении есть специалисты по животным, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником, поскольку они делают важную работу. Факты ICTV по этому случаю подготовили поздравления с Днем ветеринара в открытках и СМС.
Поздравления с Днем ветеринара в открытках
Поздравления с Днем ветеринара в СМС
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Классным быть ветеринаром
Я желаю вам всегда!
Чтоб зверушки обожали,
Не боялись никогда.
Чтобы сердце добрым было
И хотело всем помочь,
Неприятности любые
Пусть уходят от вас прочь!
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Нынче день ветеринара,
Поздравляем, доктора,
В вашу честь звучат фанфары,
Пусть исчезнут грусть, хандра!
Мы желаем оставаться
Сердобольными всегда,
Без причин не огорчаться,
Нос не вешать никогда!
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К ветеринару с уважением
Мы обращаемся сейчас.
Вы занимаетесь спасением
Четвероногих добрых глаз.
Желаем вам терпения, мира,
Желаем солнца и тепла.
И чтоб невидимая сила
Вас к счастью радостно вела.
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Почетно быть ветеринаром,
Животным надо помогать.
Сегодня праздник — им в награду,
Они умеют выручать.
Ветеринару для удачи
Пусть будет радость и успех,
Чтобы сложнейшие болезни
Лечились без любых помех.
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Когда беззащитными глазками
Болеющий смотрит зверек,
Готовы окутать вы ласкою,
Укол уколоть, чтоб помог.
Работа у вас благородная, —
Животных лечить тяжело.
Желаю, чтоб в мире всю фауну
Спасти вы сумели легко.