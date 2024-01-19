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Истинной веры и здорового духа! Открытки на Крещение 2024

19 января 2024, 07:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Водохреща 2024 - привітання в листівках
Источник: Pexels

19 января по юлианскому календарю отмечают Крещение Господне, которое также называют Богоявлением. С 2023 года, после перехода ПЦУ на новоюлианский стиль, этот день приходится на 6 января.

Поздравление с Крещением Господним 2024 в открытках

Крещение Господне является завершающим праздником в рождественско-новогоднем цикле. На Крещение существуют разные традиции, например, нужно освящать воду в храме и окунаться в прорубь. Многие по сей день придерживаются этих обрядов, ведь считается, что если занырнуть в ополонку, тогда смоются грехи.

Также на Богоявление нужно поздравлять друг друга, желая счастья, добра, мира, здоровья и благодати. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Крещением 2024 в открытках, чтобы вы смогли отправить их своим близким и друзьям.

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Напомним, 1 сентября ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, согласно которому праздники сместились на 13 дней назад. Однако прихожанам, которые не могут резко перейти на новые даты, позволяется жить по-старому календарю до 2025 года. А потому в этом году некоторые еще могут отмечать Крещение 19 января.

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