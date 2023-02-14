Сегодня, 14 февраля, отмечают самый романтический праздник в году — День святого Валентина. Эта дата всех влюбленных пар, в которую необходимо еще раз признаваться друг другу в любви, говорить о своих чувствах, устраивать свидания и дарить подарки.

Обычно влюбленные преподносят друг другу разнообразные презенты, но не всегда это должно быть что-то дорогое, иногда достаточно просто валентинки — зачастую, небольшая поздравительная открытка в виде сердечка.

Добрые слова в этот день можно говорить не только своим возлюбленным, но и близким, друзьям, желая им любви. Кроме того, полномасштабная война в Украине внесла свои коррективы в этот праздник и сейчас мы его воспринимаем иначе, нежели в мирное время, а потому — и другие наши пожелания. По этому случаю, Факты ICTV подготовили оригинальные валентинки на День святого Валентина 2023, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.

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