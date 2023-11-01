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Задобрите домового и попросите у святых исцеления. Какой праздник 1 ноября

1 ноября 2023, 05:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Какой праздник 1 ноября 2023
Источник: Pexels

Сегодня, 1 ноября, в мире отмечают День всех святых и День вегана. В народном календаре на этот день приходятся Проводы осени (Иванов день). Верующие чтят память святых чудотворцев Космы и Дамиана.

Какие праздники отмечают 1 ноября 2023 года в Украине, кто празднует День ангела, а также приметы и запреты дня — в материале.

Какой церковный праздник 1 ноября 2023 года

Согласно новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла 1 сентября, сегодня верующие вспоминают святых чудотворцев Косму и Дамиана. Это двое братьев, которые были известными чудотворцами и врачами.

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Их отец был язычником, мать — христианкой. Косма и Дамиан с детства изучали Божественное писание и совершали добрые дела. Они получили от Всевышнего дар исцеления, а потому лечили как людей, так и скот, ничего не брав в замен. Всю свою жизнь Косма и Дамиан провели именно так.

Святых считают покровителями ремесел, домашней птицы и брака.

Какой сегодня, 1 ноября 2023 года, день в Украине

Согласно народному календарю, сегодня Проводы осени. Их также называют Иванов день или Кузьминки осенние.

Наши предки верили, что в этот день домовой выходит из дома, треплет коням гривы и поднимает их на дыбы.

Кто празднует День ангела 1 ноября 2023 года

30 ноября свои именины празднуют Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей и Феликс.

Что нельзя делать 1 ноября 2023 года

  • Нельзя лениться.
  • Не стоит запирать дом снаружи, чтобы удача не ушла.
  • Наши предки не выходили из дому после заката солнца.
  • Не стоит конфликтовать, ругаться, обижать, сквернословить.
  • Нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Что можно делать сегодня

Християне в этот день задабривали домового, чтобы он помогал им зимой. Они готовили для него угощения — сладости и свежевыпеченный хлеб.

Также в этот день наши предки готовили блюда из птицы, чтобы провести семейный вечер на вкусным ужином.

Кроме того, верующие молились святым Косме и Дамиану, прося у них о исцелении, здоровье, благополучии.

Народные приметы на 1 ноября 2023 года

  • Если наступил небольшой мороз — похолодает не скоро.
  • Ночью выпал снег — к сильному морозу.
  • Сорока возле дома скачет — ждите новостей.
  • Теплый день — к мягкой зиме.
  • Яркие звезды — к заморозкам.
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