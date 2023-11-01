Сегодня, 1 ноября, в мире отмечают День всех святых и День вегана. В народном календаре на этот день приходятся Проводы осени (Иванов день). Верующие чтят память святых чудотворцев Космы и Дамиана.

Какие праздники отмечают 1 ноября 2023 года в Украине, кто празднует День ангела, а также приметы и запреты дня — в материале.

Какой церковный праздник 1 ноября 2023 года

Согласно новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла 1 сентября, сегодня верующие вспоминают святых чудотворцев Косму и Дамиана. Это двое братьев, которые были известными чудотворцами и врачами.

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Их отец был язычником, мать — христианкой. Косма и Дамиан с детства изучали Божественное писание и совершали добрые дела. Они получили от Всевышнего дар исцеления, а потому лечили как людей, так и скот, ничего не брав в замен. Всю свою жизнь Косма и Дамиан провели именно так.

Святых считают покровителями ремесел, домашней птицы и брака.

Какой сегодня, 1 ноября 2023 года, день в Украине

Согласно народному календарю, сегодня Проводы осени. Их также называют Иванов день или Кузьминки осенние.

Наши предки верили, что в этот день домовой выходит из дома, треплет коням гривы и поднимает их на дыбы.

Кто празднует День ангела 1 ноября 2023 года

30 ноября свои именины празднуют Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей и Феликс.

Что нельзя делать 1 ноября 2023 года

Нельзя лениться.

Не стоит запирать дом снаружи, чтобы удача не ушла.

Наши предки не выходили из дому после заката солнца.

Не стоит конфликтовать, ругаться, обижать, сквернословить.

Нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Что можно делать сегодня

Християне в этот день задабривали домового, чтобы он помогал им зимой. Они готовили для него угощения — сладости и свежевыпеченный хлеб.

Также в этот день наши предки готовили блюда из птицы, чтобы провести семейный вечер на вкусным ужином.

Кроме того, верующие молились святым Косме и Дамиану, прося у них о исцелении, здоровье, благополучии.

Народные приметы на 1 ноября 2023 года