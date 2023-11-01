Сегодня, 1 ноября, в мире отмечают День всех святых и День вегана. В народном календаре на этот день приходятся Проводы осени (Иванов день). Верующие чтят память святых чудотворцев Космы и Дамиана.
Какие праздники отмечают 1 ноября 2023 года в Украине, кто празднует День ангела, а также приметы и запреты дня — в материале.
- Какой церковный праздник 1 ноября 2023 года
- Какой сегодня, 1 ноября 2023 года, день в Украине
- Кто празднует День ангела 1 ноября 2023 года
- Что нельзя делать 1 ноября 2023 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 1 ноября 2023 года
Какой церковный праздник 1 ноября 2023 года
Согласно новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла 1 сентября, сегодня верующие вспоминают святых чудотворцев Косму и Дамиана. Это двое братьев, которые были известными чудотворцами и врачами.
Их отец был язычником, мать — христианкой. Косма и Дамиан с детства изучали Божественное писание и совершали добрые дела. Они получили от Всевышнего дар исцеления, а потому лечили как людей, так и скот, ничего не брав в замен. Всю свою жизнь Косма и Дамиан провели именно так.
Святых считают покровителями ремесел, домашней птицы и брака.
Какой сегодня, 1 ноября 2023 года, день в Украине
Согласно народному календарю, сегодня Проводы осени. Их также называют Иванов день или Кузьминки осенние.
Наши предки верили, что в этот день домовой выходит из дома, треплет коням гривы и поднимает их на дыбы.
Кто празднует День ангела 1 ноября 2023 года
30 ноября свои именины празднуют Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей и Феликс.
Что нельзя делать 1 ноября 2023 года
- Нельзя лениться.
- Не стоит запирать дом снаружи, чтобы удача не ушла.
- Наши предки не выходили из дому после заката солнца.
- Не стоит конфликтовать, ругаться, обижать, сквернословить.
- Нельзя отказывать нуждающимся в помощи.
Что можно делать сегодня
Християне в этот день задабривали домового, чтобы он помогал им зимой. Они готовили для него угощения — сладости и свежевыпеченный хлеб.
Также в этот день наши предки готовили блюда из птицы, чтобы провести семейный вечер на вкусным ужином.
Кроме того, верующие молились святым Косме и Дамиану, прося у них о исцелении, здоровье, благополучии.
Народные приметы на 1 ноября 2023 года
- Если наступил небольшой мороз — похолодает не скоро.
- Ночью выпал снег — к сильному морозу.
- Сорока возле дома скачет — ждите новостей.
- Теплый день — к мягкой зиме.
- Яркие звезды — к заморозкам.