Рождество Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых праздников в православном мире. По новому стилю отмечается 21 сентября. Оно относится к числу главных в году. Именно Рождество Пресвятой Богородицы празднуется первым в новом церковном календаре.

Можно ли работать 21 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы

Так как этот праздник – один из самых важных в году, делать любую работу по дому в этот день запрещено. Также в этот день нельзя проводить ремонтные работы, вышивать и чинить технику.

Запрещено делать любую работу возле дома: рубить дрова, работать на огороде или поливать цветы. Нельзя ничего красить, привозить какие-либо материалы для дома и заметать двор.

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Что нельзя делать 21 сентября

1) Нельзя ругаться, спорить, проявлять агрессию.

2) Сплетничать и злословить – тоже запрещено.

3) Нельзя обижаться на родных и близких.

4) Под запретом – употребление мясных изделий. В том числе колбас, рулек и т.д.

5) Запрещается употреблять алкогольные напитки.

Что можно делать 21 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы

1) В этот день православные христиане обязательно приходят на утреннее богослужение.

2) После этого в честь великого праздника принято звать на ужин близких родственников.

3) 21 сентября – не суровый день поста, поэтому за праздничным столом можно есть рыбу, яйца, молочные продукты и т.д.