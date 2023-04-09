9 апреля по юлианскому календарю верующие отмечают Вербное воскресенье, которое предшествует Пасхе. Эта дата посвящена торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим.

На Вербное воскресенье существует множество традиций. Так, например, утром нужно пойти в церковь и освятить веточки ивы, которыми потом принято побить своих близких, приговаривая: Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как вода, и богат, как земля. Также в эту дату принято поздравлять всех кто вам дорог, желая здоровья, любви, легкости на душе.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в открытках, смс и прозе, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.

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Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в открытках

Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в смс

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Вам желаю я здоровья,

Мира в доме и тепла.

Радость чтоб не покидала,

В сердце каждого жила.

Пусть дарует праздник силы,

Вдохновение и покой.

С воскресением вас Вербным,

Пусть любовь течет рекой!



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В день такой прекрасный

Много счастья пожелаю.

С Вербным воскресеньем

С душой вас поздравляю.

***

Вместе с Вербным воскресеньем

Счастье пусть приходит в дом,

Доброта и всепрощение

Чтоб всегда царили в нем.

Береги любовь и радость,

Что сумеет праздник дать.

Все печали вытесняя,

Пусть снисходит благодать!

***

Наступает Воскресенье

Светлое и Вербное!

Пусть живется с настроением,

Будут чувства нежными.

Теплота весны беспечной

В сердце пусть поселится,

Все печали вмиг излечит

И лишь в счастье верится!



***

Прими скорее поздравленья

Сегодня с вербным воскресеньем,

Пусть светит солнышко в окно,

И будет на душе тепло.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в прозе

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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Хочу пожелать веры в душе, искренности в сердце, порядочности в мыслях и доброты.

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Поздравляю с чудесным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни — это любовь к близким, умение прощать и желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему лучшему!

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Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как вода и богат, как земля. Поздравляю с Вербным воскресеньем, пусть будет судьба твоя счастливой, а Господь пошлет ангелочка, чтобы береги тебя, оберегая от всех бед и неприятностей.

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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю вам мира и добра! Пусть верба бьет, но не обижает! Счастья, здоровья и благополучия вам в этот светлый день!

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Пусть вербные веточки исцелят все болезни, пусть освященная вода смоет все тревоги и печали. С праздником!