9 апреля по юлианскому календарю верующие отмечают Вербное воскресенье, которое предшествует Пасхе. Эта дата посвящена торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим.
На Вербное воскресенье существует множество традиций. Так, например, утром нужно пойти в церковь и освятить веточки ивы, которыми потом принято побить своих близких, приговаривая: Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как вода, и богат, как земля. Также в эту дату принято поздравлять всех кто вам дорог, желая здоровья, любви, легкости на душе.
По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в открытках, смс и прозе, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в открытках
Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в смс
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Вам желаю я здоровья,
Мира в доме и тепла.
Радость чтоб не покидала,
В сердце каждого жила.
Пусть дарует праздник силы,
Вдохновение и покой.
С воскресением вас Вербным,
Пусть любовь течет рекой!
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В день такой прекрасный
Много счастья пожелаю.
С Вербным воскресеньем
С душой вас поздравляю.
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Вместе с Вербным воскресеньем
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Чтоб всегда царили в нем.
Береги любовь и радость,
Что сумеет праздник дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!
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Наступает Воскресенье
Светлое и Вербное!
Пусть живется с настроением,
Будут чувства нежными.
Теплота весны беспечной
В сердце пусть поселится,
Все печали вмиг излечит
И лишь в счастье верится!
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Прими скорее поздравленья
Сегодня с вербным воскресеньем,
Пусть светит солнышко в окно,
И будет на душе тепло.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в прозе
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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Хочу пожелать веры в душе, искренности в сердце, порядочности в мыслях и доброты.
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Поздравляю с чудесным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни — это любовь к близким, умение прощать и желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему лучшему!
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Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как вода и богат, как земля. Поздравляю с Вербным воскресеньем, пусть будет судьба твоя счастливой, а Господь пошлет ангелочка, чтобы береги тебя, оберегая от всех бед и неприятностей.
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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю вам мира и добра! Пусть верба бьет, но не обижает! Счастья, здоровья и благополучия вам в этот светлый день!
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Пусть вербные веточки исцелят все болезни, пусть освященная вода смоет все тревоги и печали. С праздником!