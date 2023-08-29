С 1 сентября Православная церковь Украины (ПЦУ) переходит на новый календарь. Это значит, что теперь даты неподвижных праздников изменятся, в том числе и Рождество Пресвятой Богородицы, которое мы привыкли праздновать в 20-х числах первого месяца осени.

Поскольку верующие еще не привыкшие к новому календарю, который отличается от старого на 13 дней, то сейчас постает много вопросов — когда тот или иной праздник, и это вполне нормально. Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2023 — читайте далее.

Этот праздник один из 12 важных в православии, которые именуют двунадесятыми, ведь он посвящен дню рождению матери Иисуса Христа — Девы Марии. Его также называют Второй Пречистой.

До перехода на новый календарь праздник ежегодно отмечался 21 сентября, но уже начиная с 2023 года его дата — 8 сентября.

К слову, ранее мы также писали, когда праздновать Усекновение главы Иоанна Предтечи 2023. Ведь по юлианскому календарю оно отмечалось 11 сентября, по новому стилю — 29 августа, а потому в 2023 году получается, что праздник будто бы выпадает. Поэтому в ПЦУ и УГКЦ сказали, когда чествование состоится в этом году.