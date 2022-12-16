Рождество Христово — один из самых важных религиозных праздников. Как у любой другой важной даты, у этой также есть свои традиции, некоторые из них церковь не поддерживает, например — гадания.

Все новогодние праздники полны чуда и магии, поэтому на них существуют различные обряды и ритуалы. Так, наши предки пытались узнать свою судьбу, в частности — незамужние девушки гадали на суженого в ночь Рождества.

Некоторые и сейчас пытаются таким образом узнать свою судьбу, однако не стоит это воспринимать всерьез, в большинстве своем — в шутку или как развлечение. Но это не значит, что в чудеса не стоит верить, — а вдруг.

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Гадание на Рождество

Гадание с расческой

Перед сном незамужняя девушка должна положить под свою подушку расческу, после чего проговорить: Суженый-ряженый, причеши мне голову. И лечь спать. Во сновидении вы должны увидеть свою судьбу, а суженый — расчешет вам волосы.

Гадание на имя будущего возлюбленного

Проснувшись, нужно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного мужчины. Считается, что именно так будут звать вашего суженого.

Гадание с помощью соленого

Перед сном нужно съесть что-то соленое, но ни в коем случае не запивать водой. Засыпая, нужно проговорить: Суженый-ряженый, приди ко мне и дай мне напиться. Тот, кто во сне принесет воды, и станет в будущем мужем.

Гадание на зеркале и месяце

Ночью возьмите зеркало и подойдите к окну, направьте его так, чтобы в нем отражался месяц. Чем больше месяцев будет, тем больше будет семья.

Гадание на желание с помощью кошки

Если у вас есть кошка, загадайте желание и позовите ее, важно, чтобы в это время вы были в разных комнатах. Если она переступит порог левой лапой, желание сбудется, если правой — нет.

Гадание на нитках

Такое гадание подходит для компании. Каждая девушка берет нитку, важно — чтобы у всех они были одинаковой длины, — и поджигает. У кого первой сгорит, та и выйдет первая замуж.

Гадание на характер суженого с помощью воды и стаканов

Для этого гадания понадобится четыре стакана с водой. В один положите мед, в другой сок лимона, в третий соли, и в последний — немного вина.

Попросите другого человека перемешать стаканы и накрыть каждый из них так, чтобы вы не знали, где какой стоит.

После этого выберите любой стакан вслепую и сделайте глоток. Если вода была с медом — будущий муж будет добрым, если с соком лимона — замуж выйдете не скоро, если с солью — из-за мужа будет немало слез, и если с вином, то избранник будет любить алкогольные напитки.