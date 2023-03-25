Благовещение — это церковный праздник, который напоминает о зачатии Девы Марии и дальнейшем рождении Иисуса. Это третий по величие праздник после Рождества и Пасхи.

Самое время собраться с близкими или семьей за столом. Однако, если вы придерживаетесь Великого поста, то лучше воздержаться от некоторых блюд.

В любом случае, стоит поздравить свих друзей с праздником.

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