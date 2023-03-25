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С верой в сердце: открытки на Благовещение в Украине

25 марта 2023, 06:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дева Мария
Источник: Depositphotos

Благовещение — это церковный праздник, который напоминает о зачатии Девы Марии и дальнейшем рождении Иисуса. Это третий по величие праздник после Рождества и Пасхи.

Самое время собраться с близкими или семьей за столом. Однако, если вы придерживаетесь Великого поста, то лучше воздержаться от некоторых блюд.

В любом случае, стоит поздравить свих друзей с праздником. 

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Факты ICTV подготовили открытки на Благовещение, которые согреют теплом даже на расстоянии. Жизнь всегда побеждает смерть, и об этом стоит помнить в сложные времена для нас всех.

Благовіщення Благовіщення Благовіщення

Март уже почти закончился — пора встречать апрель. Средина весны принесет украинцам много праздников. К примеру, верующие будут отмечать Пасху, которая приходится на 16 числа. А на конец месяца приходится Международный день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.

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Благовіщення Привітання Поздравления с праздниками
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