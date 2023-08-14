Маковея или Медовый спас в 2023 году приходится на 14 августа. Праздник посвящен Иисусу Христу.
В этот день принято святить в церквях мед, овощи, мак и даже воду. Наши предки верили, что тогда мед получит целебную силу. Помимо этого принято также отмечать праздник за круглым столом и поздравлять близких с важным днем.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Медовым спасом в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких и поднимут настроение.
Поздравление с Медовым спасом в СМС
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Сладкого и терпкого,
Яркого и звонкого.
Спаса медового,
Здоровья пчелиного.
Силы и смелости,
Радости, без бедности.
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Сладким будет Спас Медовый,
Дарит радость и здоровье,
Процветания, сил и света,
Счастья, мира и успеха.
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Пусть же будет Спас Медовый
Сладкий, радостный и добрый,
В жизни пусть здоровье дарит,
Медом теплым согревает.
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Пусть Медовый Спас добром встречает,
Медом сладким непременно угощает,
Пусть здоровье, благо, свет приносит,
Пусть Вас радость никогда не бросит.
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Состояния мира на душе желаю,
И с Медовым Спасом поздравляю,
Радости на сердце и уюта,
Здоровья, счастья и большого чуда.
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Поздравление с Медовым спасом в открытках
Поздравление с Медовым спасом в прозе
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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой и ароматной как мед, пусть будет наполнена теплом, нежностью и любовью. Пусть Бог хранит тебя и твою семью. Счастья и благополучия!
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Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов! Желаю мира, достатка, улыбок и любви! Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой словно мед!
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Желаю сладкой жизни и благодатных дней. Пусть Медовый Спас принесет в ваш дом достаток и благополучие. Встретьте этот православный праздник в хорошем настроении и с любовью в сердце!
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Поздравляю с Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь наполнится нежным сладким медовым ароматом надежд. Пусть Боженька хранит твою семью от лиха и зависти. Я от души желаю мира, счастья и здоровья. Желаю, чтобы каждый день был упоительным и добрым. Желаю, чтобы каждая мысль была светлой, каждый поступок — хорошим, а каждая улыбка — искренней.
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Для тех, кто мало знает об обычаях на праздники, стоит узнать о традициях Медового спаса. Здесь есть даже запреты, которые точно не стоит нарушать.