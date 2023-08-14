Маковея или Медовый спас в 2023 году приходится на 14 августа. Праздник посвящен Иисусу Христу.

В этот день принято святить в церквях мед, овощи, мак и даже воду. Наши предки верили, что тогда мед получит целебную силу. Помимо этого принято также отмечать праздник за круглым столом и поздравлять близких с важным днем.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Медовым спасом в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких и поднимут настроение.

Поздравление с Медовым спасом в СМС

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Сладкого и терпкого,

Яркого и звонкого.

Спаса медового,

Здоровья пчелиного.

Силы и смелости,

Радости, без бедности.

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Сладким будет Спас Медовый,

Дарит радость и здоровье,

Процветания, сил и света,

Счастья, мира и успеха.

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Пусть же будет Спас Медовый

Сладкий, радостный и добрый,

В жизни пусть здоровье дарит,

Медом теплым согревает.

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Пусть Медовый Спас добром встречает,

Медом сладким непременно угощает,

Пусть здоровье, благо, свет приносит,

Пусть Вас радость никогда не бросит.

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Состояния мира на душе желаю,

И с Медовым Спасом поздравляю,

Радости на сердце и уюта,

Здоровья, счастья и большого чуда.

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Поздравление с Медовым спасом в открытках

Поздравление с Медовым спасом в прозе

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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой и ароматной как мед, пусть будет наполнена теплом, нежностью и любовью. Пусть Бог хранит тебя и твою семью. Счастья и благополучия!

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Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов! Желаю мира, достатка, улыбок и любви! Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой словно мед!

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Желаю сладкой жизни и благодатных дней. Пусть Медовый Спас принесет в ваш дом достаток и благополучие. Встретьте этот православный праздник в хорошем настроении и с любовью в сердце!

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Поздравляю с Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь наполнится нежным сладким медовым ароматом надежд. Пусть Боженька хранит твою семью от лиха и зависти. Я от души желаю мира, счастья и здоровья. Желаю, чтобы каждый день был упоительным и добрым. Желаю, чтобы каждая мысль была светлой, каждый поступок — хорошим, а каждая улыбка — искренней.

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Для тех, кто мало знает об обычаях на праздники, стоит узнать о традициях Медового спаса. Здесь есть даже запреты, которые точно не стоит нарушать.