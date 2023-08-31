1 сентября совсем скоро наступит — все школьники и учителя воодушевлены новым учебным годом и вновь готовы встретиться в школе. Праздник нужно разделять в кругу семьи, поздравлять учеников и учителей.

Теплые слова поднимут настроение преподавателю, а юного школьника мотивируют усердно учиться.

Факты ICTV подготовили лучшие картинки к 1 сентября, которые поднимут настроение и помогут передать всю заботу и пожелания.

Не стоит забывать, то порадовать можно школьника и сюрпризом — к примеру, подарком в виде ланчбокса, или же умных часов. Главное, чтобы сюрприз был полезным.

Также с 1 сентября изменения наступили и для верующих — все из-за обновленного церковного календаря. Уже с начала осени праздники будут отмечаться по новым датам. К примеру, Рождество мы будем отмечать в конце этого года, а не в начале 2024.