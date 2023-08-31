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С Днем знаний: лучшие картинки на 1 сентября

31 августа 2023, 08:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Школа

1 сентября совсем скоро наступит — все школьники и учителя воодушевлены новым учебным годом и вновь готовы встретиться в школе. Праздник нужно разделять в кругу семьи, поздравлять учеников и учителей.

Теплые слова поднимут настроение преподавателю, а юного школьника мотивируют усердно учиться.

Факты ICTV подготовили лучшие картинки к 1 сентября, которые поднимут настроение и помогут передать всю заботу и пожелания.

День знань - картинки на 1 вересня

День знань - картинки на 1 вересня

День знань - картинки на 1 вересня

День знань - картинки на 1 вересня

День знань - картинки на 1 вересня

День знань - картинки на 1 вересня

Не стоит забывать, то порадовать можно школьника и сюрпризом — к примеру, подарком в виде ланчбокса, или же умных часов. Главное, чтобы сюрприз был полезным.

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Также с 1 сентября изменения наступили и для верующих — все из-за обновленного церковного календаря. Уже с начала осени праздники будут отмечаться по новым датам. К примеру, Рождество мы будем отмечать в конце этого года, а не в начале 2024.

Теги
1 вересня Поздравления с праздниками
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