В Украине День воспитателя отмечают 27 сентября. В этот день воспитателей поздравляют уже 10 лет.

Поздравления с Днем воспитателя в картинках

День воспитателя — история праздника

Впервые День воспитателя в Украине отметили в 2011 году. Кабмин Украины утвердил дату праздника в постановлении №629 Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития дошкольного образования.

До этого, работников дошкольных учреждений традиционно поздравляли в один день с учителями — первое воскресенье октября. Однако со временем у них появился свой профессиональный праздник.

Как правило, в этот день в садиках устраивают праздничные мероприятия. При чем поздравлять принято не только воспитателей, но и других сотрудников дошкольного учреждения — нянь, преподавателей музыки, заведующих, поваров.

В профессиональном мире в этот день проводят семинары, конференции, вручение наград.

История детсада

Первый детский садик появился в Шотландии. В 1802 году педагог и философ Роберт Оуэн организовал школу для малышей. Название детский садик к нам пришло из Германии. В 1837 году его придумал педагог Фридрих Фребель.