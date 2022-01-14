День Василия — праздник, который отмечается 14 января. Традиционно в этот день поздравляют всех Василиев с днем ангела.
Если вы не знаете, как оригинально поздравить своих знакомых с таким именем, то вам пригодится наша подборка поздравлений с Днем Василия.
Поздравления с Днем Василия в стихах
С праздником тебя, Василий,
Поздравляем от души,
Счастья, радости и силы,
Падать духом не спеши!
***
С днем ангела тебя, Василий,
Поздравить мы спешим.
Будь радостным, таким же милым!
Желаем счастья от души!
***
Василий — с греческого царский,
Пусть обойдут тебя ненастья,
Неси с собой повсюду праздник
И счастливым всегда будь.
Здоровья мы тебе желаем,
Любовь пусть в сердце обитает,
Пусть музыка в душе всегда играет,
И про веселье не забудь.
***
Василий, друг мой, в этот час
Пусть исполняются желанья,
Чтоб огонь в сердце не угас
И не было отсутствия к тебе вниманья.
***
В день ангела Василия
Хорошенько отдохни.
Желаем здоровья, любви и силы,
И счастья от души.
Пусть все задуманное получается,
Желания сбываются,
И в жизнь воплощается все то,
Чего бы ты ни попросил.
***
В этот день и в этот час
Поздравляем мы Васюню,
И желаем мы тебе
Борща полную кастрюлю.
Счастья, радости, везенья,
Чумового настроенья!
***
Вася, милый, дорогой!
Счастье пусть всегда будет с тобой.
С днем ангела тебя мы поздравляем,
Мечт исполнения тебе желаем.
***
Сегодня отмечается Васильев день,
Желаем, Вася, в жизни перемен,
Искренне желаем тебе счастья,
И длится пусть оно не только в этот день.
***
Забудь про все заботы, Вася,
Сегодня ведь твой день.
Здоровья тебе, успехов, везения и счастья,
И праздновать пускай будет не лень.
***
Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий.
***
Дорогой Василий,
Будьте здоровым и любимым.
Желаем, чтобы в жизни все сбывалось,
Выглядеть все так же на все сто вам удавалось.
***
С днем ангела тебя
Поздравляем мы любя,
Василий, друг наш дорогой,
Будь всегда самим собой,
Пусть сбываются мечты,
Желаем мира, счастья, красоты!
***
Василий отмечает именины,
Нам хочется тебе пожелать,
Чтоб каждый день был неповторимым,
В душе была лишь тишь да гладь.
***
От всей души желаю, Вася,
Тебе быть баловнем удачи,
Все получать легко и сразу,
Иметь деньжат много в придачу!
***
Поздравляю, Васенька, тебя!
Пусть твои сбываются желанья,
Удаются пусть твои дела:
Планы, мысли, начинанья.
Васильев день — славянский календарный праздник, начало нового года по старому стилю. В этот день почитают память святого Василия Великого. Накануне этого дня, в Васильев вечер (или Щедрый вечер) люди ходили по домам с поздравлениями и желали благополучия. Также мужчины проводили обряд посевания, который популярен по сей день.
Не забывайте и про именины Василия, вооружайтесь нашими поздравлениями с Днем Василия 14 января и поздравляйте всех знакомых, которые с гордостью носят это имя, что с греческого означает царский.