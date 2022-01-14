День Василия — праздник, который отмечается 14 января. Традиционно в этот день поздравляют всех Василиев с днем ангела.

Если вы не знаете, как оригинально поздравить своих знакомых с таким именем, то вам пригодится наша подборка поздравлений с Днем Василия.

Поздравления с Днем Василия в стихах

С праздником тебя, Василий,

Поздравляем от души,

Счастья, радости и силы,

Падать духом не спеши!

***

С днем ангела тебя, Василий,

Поздравить мы спешим.

Будь радостным, таким же милым!

Желаем счастья от души!

***

Василий — с греческого царский,

Пусть обойдут тебя ненастья,

Неси с собой повсюду праздник

И счастливым всегда будь.

Здоровья мы тебе желаем,

Любовь пусть в сердце обитает,

Пусть музыка в душе всегда играет,

И про веселье не забудь.

***

Василий, друг мой, в этот час

Пусть исполняются желанья,

Чтоб огонь в сердце не угас

И не было отсутствия к тебе вниманья.

***

В день ангела Василия

Хорошенько отдохни.

Желаем здоровья, любви и силы,

И счастья от души.

Пусть все задуманное получается,

Желания сбываются,

И в жизнь воплощается все то,

Чего бы ты ни попросил.

***

В этот день и в этот час

Поздравляем мы Васюню,

И желаем мы тебе

Борща полную кастрюлю.

Счастья, радости, везенья,

Чумового настроенья!

***

Вася, милый, дорогой!

Счастье пусть всегда будет с тобой.

С днем ангела тебя мы поздравляем,

Мечт исполнения тебе желаем.

***

Сегодня отмечается Васильев день,

Желаем, Вася, в жизни перемен,

Искренне желаем тебе счастья,

И длится пусть оно не только в этот день.

***

Забудь про все заботы, Вася,

Сегодня ведь твой день.

Здоровья тебе, успехов, везения и счастья,

И праздновать пускай будет не лень.

***

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий.

***

Дорогой Василий,

Будьте здоровым и любимым.

Желаем, чтобы в жизни все сбывалось,

Выглядеть все так же на все сто вам удавалось.

***

С днем ангела тебя

Поздравляем мы любя,

Василий, друг наш дорогой,

Будь всегда самим собой,

Пусть сбываются мечты,

Желаем мира, счастья, красоты!

***

Василий отмечает именины,

Нам хочется тебе пожелать,

Чтоб каждый день был неповторимым,

В душе была лишь тишь да гладь.

***

От всей души желаю, Вася,

Тебе быть баловнем удачи,

Все получать легко и сразу,

Иметь деньжат много в придачу!

***

Поздравляю, Васенька, тебя!

Пусть твои сбываются желанья,

Удаются пусть твои дела:

Планы, мысли, начинанья.

Васильев день — славянский календарный праздник, начало нового года по старому стилю. В этот день почитают память святого Василия Великого. Накануне этого дня, в Васильев вечер (или Щедрый вечер) люди ходили по домам с поздравлениями и желали благополучия. Также мужчины проводили обряд посевания, который популярен по сей день.

Не забывайте и про именины Василия, вооружайтесь нашими поздравлениями с Днем Василия 14 января и поздравляйте всех знакомых, которые с гордостью носят это имя, что с греческого означает царский.