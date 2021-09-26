Ежегодно, 27 сентября, в Украине отмечают День туризма. Это профессиональный праздник туристических агентств, туроператоров и просто любителей путешествовать.

Факты ICTV подготовили яркие поздравления с Днем туризма в картинках, чтобы вы смогли поздравить тех, кто имеет непосредственное причастие к путешествиям.

В Украине День туризма начали праздновать в 1998 году, после того, как второй президент нашей страны Леонид Кучма подписал соответствующий указ. Дата праздника была выбрана неслучайно, дело в том, что в этот день по всему миру отмечают Всемирный день туризма, который был учрежден еще в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации в Испании.

Цель праздника — пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику и связь между народами.

День туризма хоть и официальный праздник, однако не является дополнительным выходным днем. В 2021 году 27 сентября приходится на понедельник.

Стоит отметить, что хоть это и профессиональный праздник тех, кто имеет непосредственное отношение к туризму, однако в этот день можно поздравлять и обычных заядлых путешественников.

Кроме того, Всемирная туристическая организация ежегодно посвящает определенную актуальную тему этому дню, например — защита природы и водных ресурсов, борьба с бедностью и т.д. Также в эту дату проводятся массовые мероприятия.