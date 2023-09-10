С праздником тебя, танкист! Ты настоящий мужчина! Стойкий, смелый, добрый! Всех твоих достоинств не перечесть! В твой праздник желаю тебе мира и добра!

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Поздравляю тебя, отважный танкист, с твоим праздником! Желаю тебе всегда, словно танк, несмотря ни на что, двигаться только вперед к своей цели! Пускай счастье переполняет твою душу, а над головой будет только мирное небо! Желаю успешной службы и продвижения в военной карьере!

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Примите от меня самые искренние поздравления с Днем танкиста! Сегодня я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не забывали, что ваши близкие верят в вас и надеются на вас! Пусть в вашей жизни все будет так, как вы всегда мечтали и планировали! Желаю удачи и счастья!

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Честь и хвала славным и бесстрашным танкистам, достойным мужчинам, мужественным защитникам страны. Пусть небо над вашей головой всегда будет чистым, препятствия преодолимыми, здоровье крепким, сердце храбрым, настроение отличным, а судьба благосклонной.

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