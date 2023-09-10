10 сентября в Украине отмечают День танкиста 2023. Дата праздника постоянно разная, поскольку оно приходится на второе воскресенье первого месяца золотой поры.
Украинские танкисты — наши герои, они ежедневно показывают свою силу и мужество, стоя на защите Украины в это сложное время. Поэтому если в вашем окружении есть человек, причастный к этой дате, обязательно скажите ему слова благодарности. Если не знаете как это сделать, то Факты ICTV подготовили поздравления с Днем танкиста 2023 в открытках, СМС и прозе.
Поздравления с Днем танкиста 2023 в открытках
Поздравления с Днем танкиста 2023 в СМС
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Танки — дело непростое,
С танками шутить нельзя.
А сегодня поздравляем
С Днем танкиста мы тебя!
Пожелания − как обычно:
Здоровья, счастья и любви.
Чувствуй ты себя отлично,
Поздравление прими.
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Не стой у наших танков на пути,
Смешают с грязью, проутюжат сверху,
А если уж охота зад спасти,
Кричи сдаюсь и лапы давай к верху.
За День танкиста ,за крутых парней!
Что защищают нас, одевшись в бронь.
За то, чтоб было им чуть холодней,
Когда кругом жара, кругом огонь!
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Поздравляю с Днем танкиста!
Пусть глаза всегда сияют,
Станет больше оптимизма,
А удача удивляет.
Сила, мужество, отвага
Пусть поддерживают прочно,
Все сбываются желанья
Быстро, весело и точно!
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Пусть к счастью открываются дороги,
Успех легко взмывает прямо ввысь,
Развеются печали и тревоги
В твой день, защитник наш, танкист!
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С Днем танкиста поздравляю,
Счастья воинам желаю!
Пусть не будет бед и лиха,
Во всем мире будет тихо.
Всем здоровья и успехов,
В этот день побольше смеха,
Силы, смелости, задора,
Вы — страны большой опора!
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Будь, танкист, всегда отважным,
Силы духа не теряй,
Цели метко и бесстрашно
Просто в щепки поражай!
В жизни пусть идет с тобою
Нога в ногу лучший друг,
Сердце полнится любовью,
И успех накроет вдруг!
Поздравления с Днем танкиста 2023 в прозе
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В День танкиста я желаю тебе, чтобы радость жизни была не абстрактной, а вполне конкретной — чтобы у тебя всегда были весомые поводы для улыбок и отличного настроения! Пусть удача никогда от тебя не отвернется, а судьба не перестает тебя радовать и дарить много хорошего! Скорейшей победы и мирного неба!
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С праздником тебя, танкист! Ты настоящий мужчина! Стойкий, смелый, добрый! Всех твоих достоинств не перечесть! В твой праздник желаю тебе мира и добра!
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Поздравляю тебя, отважный танкист, с твоим праздником! Желаю тебе всегда, словно танк, несмотря ни на что, двигаться только вперед к своей цели! Пускай счастье переполняет твою душу, а над головой будет только мирное небо! Желаю успешной службы и продвижения в военной карьере!
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Примите от меня самые искренние поздравления с Днем танкиста! Сегодня я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не забывали, что ваши близкие верят в вас и надеются на вас! Пусть в вашей жизни все будет так, как вы всегда мечтали и планировали! Желаю удачи и счастья!
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Честь и хвала славным и бесстрашным танкистам, достойным мужчинам, мужественным защитникам страны. Пусть небо над вашей головой всегда будет чистым, препятствия преодолимыми, здоровье крепким, сердце храбрым, настроение отличным, а судьба благосклонной.