10 сентября в Украине отмечают День танкиста 2023. Дата праздника постоянно разная, поскольку оно приходится на второе воскресенье первого месяца золотой поры.

Украинские танкисты — наши герои, они ежедневно показывают свою силу и мужество, стоя на защите Украины в это сложное время. Поэтому если в вашем окружении есть человек, причастный к этой дате, обязательно скажите ему слова благодарности. Если не знаете как это сделать, то Факты ICTV подготовили поздравления с Днем танкиста 2023 в открытках, СМС и прозе.

Поздравления с Днем танкиста 2023 в открытках

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Поздравления с Днем танкиста 2023 в СМС

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Танки — дело непростое,

С танками шутить нельзя.

А сегодня поздравляем

С Днем танкиста мы тебя!

Пожелания − как обычно:

Здоровья, счастья и любви.

Чувствуй ты себя отлично,

Поздравление прими.



***

Не стой у наших танков на пути,

Смешают с грязью, проутюжат сверху,

А если уж охота зад спасти,

Кричи сдаюсь и лапы давай к верху.

За День танкиста ,за крутых парней!

Что защищают нас, одевшись в бронь.

За то, чтоб было им чуть холодней,

Когда кругом жара, кругом огонь!

***

Поздравляю с Днем танкиста!

Пусть глаза всегда сияют,

Станет больше оптимизма,

А удача удивляет.

Сила, мужество, отвага

Пусть поддерживают прочно,

Все сбываются желанья

Быстро, весело и точно!



***

Пусть к счастью открываются дороги,

Успех легко взмывает прямо ввысь,

Развеются печали и тревоги

В твой день, защитник наш, танкист!

***

С Днем танкиста поздравляю,

Счастья воинам желаю!

Пусть не будет бед и лиха,

Во всем мире будет тихо.

Всем здоровья и успехов,

В этот день побольше смеха,

Силы, смелости, задора,

Вы — страны большой опора!



***

Будь, танкист, всегда отважным,

Силы духа не теряй,

Цели метко и бесстрашно

Просто в щепки поражай!

В жизни пусть идет с тобою

Нога в ногу лучший друг,

Сердце полнится любовью,

И успех накроет вдруг!

Поздравления с Днем танкиста 2023 в прозе

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В День танкиста я желаю тебе, чтобы радость жизни была не абстрактной, а вполне конкретной — чтобы у тебя всегда были весомые поводы для улыбок и отличного настроения! Пусть удача никогда от тебя не отвернется, а судьба не перестает тебя радовать и дарить много хорошего! Скорейшей победы и мирного неба!

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