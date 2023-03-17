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С Днем святого Патрика 2023 — яркие поздравления в открытках

17 марта 2023, 06:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День святого Патрика
Источник: Pexels

17 марта отмечают День святого Патрика, который приурочен к дню смерти ирландского небесного покровителя.

Несмотря на то, что родиной даты является Ирландии, праздник уже давно популярен во многих странах мира — где-то больше, где-то меньше, поскольку несет характер свободы и веселья.

В Украине он еще не приобрел широкой популярности, однако до полномасштабной войны его все же где-нигде праздновали, например, собираясь в ирландских пабах, распивая пиво и виски. По случаю этой даты, Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Днем святого Патрика 2023, чтобы вы смогли пожелать удачи всем, кому посчитаете нужным.

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Как и на любой другой праздник, на это также существуют свои обычаи. Детальнее ознакомится с традициями на День святого Патрика, можно на Фактах ICTV.

Так, вы узнаете, что значит осушить трилистник, почему в этот день носять зеленую одежду и другое.

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