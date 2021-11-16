16 ноября по церковному календарю отмечают День ангела Светланы. Это имя имеет древнегреческие корни, и его трактуют как светлая, сияющая, чистая.

День ангела Светланы празднуют в дни чествования Святой мученицы Фотинии — 26 февраля, 2 апреля и 16 ноября. В эти дни в церкви молитвенно вспоминают святую самарянку Фотинию, которая была ученицей Иисуса Христа и смело проповедовала Евангелие в разных странах мира.

Значение имени Светлана

По характеру именинницы очень яркие и активные личности. Они стремятся всегда и везде успевать. Однако Светланы легко подвергаются негативному воздействию.

Кроме того, женщины с таким именем очень заботливые жены и мамы. Они дружелюбны и имеют хорошие отношения со всеми родственниками.

На работе Светлана постоянно достигает успехов. Часто в ее жизни увлечение становится работой. Ведь через увлечения именинница открывает свой потенциал и силу характера.

Факты ICTV собрали красивые поздравления в стихах и ярких открытках — выбирай и поздравляй всех знакомых Светочек.

Поздравления с днем ангела Светланы в картинках

Поздравления с днем ангела Светланы в стихах

***

Поздравляю, дорогая моя Света!

И пожелать хочу, чтобы жизнь твоя

Приносила много радости и света,

Пусть дарят счастье тебе дети, муж, друзья!

И пусть тебе всегда удача улыбается,

За что бы не решилась взяться ты,

Пусть, как задумала, так все и получается,

И все исполнятся желания и мечты!

***

С Днем Ангела, Светлана!

Пожелаем без обмана,

Чтобы в жизни все срослось,

Что хотелось — то сбылось.

Чтобы недруги зачахли,

Чтоб цветы весною пахли.

В доме был уют, тепло,

Будь счастливой всем назло.

Бизнес точно шел чудесно,

Жить чтоб было интересно,

А мужчина-идеал

На руках тебя таскал.

Светочка, твои подруги

Ценят все твои заслуги.

Чтоб поздравить нам тебя,

Стих писали мы любя!

***

Днем ли, ночью, спасибо судьбе,

Что досталось на счастье тебе,

Как награда от теплого лета,

Имя нежное, легкое — Света.

Согревай всех улыбкой своей.

Оправдай имя светлое эта.

Пронеси до скончания дней

Теплоту уходящего лета!

Ты прекрасна душой молодой!

Именины, Светлана, твои —

Гимн спокойной и ясной любви.

Талисман заветный твой,

Пусть подарит удачу, покой.



***

У тебя в нашем сложном мире

Самое светлое имя!

А еще, Светка, кстати,

У тебя самый яркий характер!

А еще, Светик наш семицветик,

Ты – как свежий красивый букетик!

Оставайся такой, умоляю!

И с Днем Ангела я поздравляю!

