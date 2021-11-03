День ракетных войск и артиллерии в Украине отмечается ежегодно 3 ноября.

Праздник установил президент Украины Леонид Кучма в 1997 году. Дату выбрали не случайную. В этот день в 1943 году началась операция по освобождению Киева от нацистских захватчиков. 3 ноября советская артиллерия в битве за Днепр обеспечила прорыв сильно укрепленной обороны армии врага.

Факты ICTV подготовили СМС и открытки с Днем ракетных войск и артиллерии.

День ракетных войск и артиллерии — поздравления в СМС

Артиллеристы и ракетчики — солдаты!

Сегодня поздравляем вас, ребята.

Желаем, чтоб умениями гордились,

Но чтоб на практике, в бою не пригодились.

Пусть будет мирным небо и земля!

Еще раз поздравляем вас, друзья!

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Поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии! Искренне желаем успехов в ежедневных заданиях, крепости тела и силы духа. Пусть каждая цель будет с точным попаданием, руководство благодарным и понимающим!

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Не проникнет в наш подъезд враг и аферист,

Потому что в нем живет друг артиллерист.

Не боимся, что на дом упадет комета,

Потому что наготове меткая ракета.

День ракетных войск и артиллерии — поздравления в открытках

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии

Открытки с Днем ракетных войск и артиллерии

С Днем ракетных войск и артиллерии! Поздравления в открытках

С праздником! С Днем ракетных войск и артиллерии!

Лучшие открытки с Днем ракетных войск и артиллерии