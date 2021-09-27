День дошкольного работника в Украине празднуют ежегодно 27 сентября. В 2021 году праздник припадает на понедельник.
В этот день стоит поздравить всех тех, кто обучает и воспитывает маленьких детей, которым только предстоит пойти в школу и набраться новых знаний.
Еще с малых лет настоящие профессионалы обучают детей читать, писать, видеть различия между добром и злом, а также взаимодействовать со сверстниками.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления и открытки с Днем дошкольного работника , которые порадуют ваших близких, друзей и членов семьи.
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Поздравляем в этот праздник
Всех, кто, не жалея сил,
Нашим деткам помогает
Познавать прекрасный мир.
Вам желаем мы здоровья,
И терпенья, и добра,
Счастья, и удачи море,
И душевного тепла!
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Вам порой совсем не просто,
Благодарны вам за труд.
Пусть вас дети обожают
И счастливыми растут.
Сил вам, творчества, терпения,
Не иссякнет пусть любовь,
Чтоб хотелось в детский садик
Приходить вам вновь и вновь!
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За нелегкую работу,
Ежедневную заботу,
За ответственность в труде
И ухоженность детей,
За терпение и ласку,
Все прочитанные сказки
Говорим мы вам спасибо,
Сил желаем и улыбок!
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Вы главные люди
Для всех дошколят.
Пусть в ваших сердцах
Счастье, радость царят.
Пусть будет здоровье
Отличным всегда,
И к детям любовь
Не пройдет никогда!
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С Днем воспитателя, ура!
Пускай любовь в глазах мерцает,
В душе горит огонь добра,
Детишки чаще вдохновляют!
Пусть каждый день подарит свет,
Улыбок чистых океаны,
Тепла, надежд на много лет,
И в миг исполнит все желания!
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Самая лучшая в мире работа,
Детям дарить доброту и тепло,
И окружать самой нежной заботой,
Хоть и бывает порой тяжело.
Самое важное дело на свете,
Беречь от опасности тех малышей,
Чьи мамы и папы уходят работать,
Доверив вам то, что сокровищ ценней.
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День дошкольного работника начали отмечать на территории Украины с 2011 года, и с каждым годом этот праздник становится все популярнее.
Узнать о других неофициальных праздниках 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.