День дошкольного работника в Украине празднуют ежегодно 27 сентября. В 2021 году праздник припадает на понедельник.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто обучает и воспитывает маленьких детей, которым только предстоит пойти в школу и набраться новых знаний.

Еще с малых лет настоящие профессионалы обучают детей читать, писать, видеть различия между добром и злом, а также взаимодействовать со сверстниками.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления и открытки с Днем дошкольного работника , которые порадуют ваших близких, друзей и членов семьи.

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Поздравляем в этот праздник

Всех, кто, не жалея сил,

Нашим деткам помогает

Познавать прекрасный мир.

Вам желаем мы здоровья,

И терпенья, и добра,

Счастья, и удачи море,

И душевного тепла!

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Вам порой совсем не просто,

Благодарны вам за труд.

Пусть вас дети обожают

И счастливыми растут.

Сил вам, творчества, терпения,

Не иссякнет пусть любовь,

Чтоб хотелось в детский садик

Приходить вам вновь и вновь!

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За нелегкую работу,

Ежедневную заботу,

За ответственность в труде

И ухоженность детей,

За терпение и ласку,

Все прочитанные сказки

Говорим мы вам спасибо,

Сил желаем и улыбок!

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Вы главные люди

Для всех дошколят.

Пусть в ваших сердцах

Счастье, радость царят.

Пусть будет здоровье

Отличным всегда,

И к детям любовь

Не пройдет никогда!

***

С Днем воспитателя, ура!

Пускай любовь в глазах мерцает,

В душе горит огонь добра,

Детишки чаще вдохновляют!

Пусть каждый день подарит свет,

Улыбок чистых океаны,

Тепла, надежд на много лет,

И в миг исполнит все желания!

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Самая лучшая в мире работа,

Детям дарить доброту и тепло,

И окружать самой нежной заботой,

Хоть и бывает порой тяжело.

Самое важное дело на свете,

Беречь от опасности тех малышей,

Чьи мамы и папы уходят работать,

Доверив вам то, что сокровищ ценней.

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День дошкольного работника начали отмечать на территории Украины с 2011 года, и с каждым годом этот праздник становится все популярнее.

Узнать о других неофициальных праздниках 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.