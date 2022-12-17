17 декабря отмечают День ангела Варвары. В эту дату верующие чтят память святой великомученицы Варвары, которая является покровительницей этого имени.

Если в вашем окружении есть обладательницы этого редкого имени, не забудьте отправить им приятные слова или картинку с пожеланиями. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Варвары в открытках и СМС, а также раскрыли значение этого имени.

Поздравления с Днем ангела Варвары в открытках

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Поздравления с Днем ангела Варвары в СМС

***

В этот светлый день недаром

Поздравляют все друзья.

С именинами, Варвара!

Будь счастливой ты всегда!

Пусть удача, как подруга,

Будет спутницей твоей,

И улыбок будет много

В веренице светлых дней.

***

Варвара, я тебе желаю

Любви, здоровья и добра!

Чтоб только радость окружала,

Чтоб ты счастливою была.

Чтоб излучало настроенье

Прекрасный и чудесный свет.

Чтоб не иссякло вдохновенье,

Живи счастливо много лет.

***

Поздравляю, милая Варюша!

Нынче день твоей святой.

Пусть покой наполнит душу,

Счастье будет пусть с тобой.

Вера крепнет пусть, конечно,

И соблазны не тревожат пусть.

Станет жизнь пускай успешной

И вовек не тронет грусть.

***

Поздравления, Варвара,

В именинный день тебе.

Пусть Святая помогает

Мудрой быть лишь по судьбе.

Пусть она тебя хранит

От обид и горя,

Дарит силы и любовь,

Отведет все хвори.

***

Святая Варвара признала

Великим Иисуса Христа,

За это она пострадала,

Страдания перенесла.

Желаем в день светлый Варварам

Здоровья, удачи, любви,

И всех исполненья желаний,

Пусть счастливы будут они!

Значение имени Варвара

Имя Варвара имеет древнегреческое происхождение и означает чужестранка, дикарка, поскольку происходит от слова варвар.

Часто обладательниц этого имени называют просто Варя. Обычно они закрытые и с сильной интуицией.

Несмотря на то, что маленьким Варварам присущи мужские черты характера, с возрастом они становятся более женственными.

Варя хороший и ценный сотрудник на работе. Является более творческой личностью и любит решать поставленные задачи.

Семья для Вари — один из приоритетов в жизни. Ей по душе домашняя работа и обустройство быта. Любит быть слабой, избранника выбирает долго, поскольку очень придирчива.