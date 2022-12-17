17 декабря отмечают День ангела Варвары. В эту дату верующие чтят память святой великомученицы Варвары, которая является покровительницей этого имени.
Если в вашем окружении есть обладательницы этого редкого имени, не забудьте отправить им приятные слова или картинку с пожеланиями. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Варвары в открытках и СМС, а также раскрыли значение этого имени.
Поздравления с Днем ангела Варвары в открытках
Поздравления с Днем ангела Варвары в СМС
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В этот светлый день недаром
Поздравляют все друзья.
С именинами, Варвара!
Будь счастливой ты всегда!
Пусть удача, как подруга,
Будет спутницей твоей,
И улыбок будет много
В веренице светлых дней.
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Варвара, я тебе желаю
Любви, здоровья и добра!
Чтоб только радость окружала,
Чтоб ты счастливою была.
Чтоб излучало настроенье
Прекрасный и чудесный свет.
Чтоб не иссякло вдохновенье,
Живи счастливо много лет.
***
Поздравляю, милая Варюша!
Нынче день твоей святой.
Пусть покой наполнит душу,
Счастье будет пусть с тобой.
Вера крепнет пусть, конечно,
И соблазны не тревожат пусть.
Станет жизнь пускай успешной
И вовек не тронет грусть.
***
Поздравления, Варвара,
В именинный день тебе.
Пусть Святая помогает
Мудрой быть лишь по судьбе.
Пусть она тебя хранит
От обид и горя,
Дарит силы и любовь,
Отведет все хвори.
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Святая Варвара признала
Великим Иисуса Христа,
За это она пострадала,
Страдания перенесла.
Желаем в день светлый Варварам
Здоровья, удачи, любви,
И всех исполненья желаний,
Пусть счастливы будут они!
Значение имени Варвара
Имя Варвара имеет древнегреческое происхождение и означает чужестранка, дикарка, поскольку происходит от слова варвар.
Часто обладательниц этого имени называют просто Варя. Обычно они закрытые и с сильной интуицией.
Несмотря на то, что маленьким Варварам присущи мужские черты характера, с возрастом они становятся более женственными.
Варя хороший и ценный сотрудник на работе. Является более творческой личностью и любит решать поставленные задачи.
Семья для Вари — один из приоритетов в жизни. Ей по душе домашняя работа и обустройство быта. Любит быть слабой, избранника выбирает долго, поскольку очень придирчива.