Традиционно 18 декабря отмечают День Ангела Саввы. Это имя имеет арамейское происхождение и означает “мудрец”.

Савва отличается добротой своего характера, спокойствием, добродушием и высокой нравственностью. Он удивительно рассудителен и осторожен.

Владельцев этого имени можно редко увидеть на вечеринках и дискотеках. Вместо громкого отдыха они предпочтут чтение хорошей книги.

Савва может быть чрезмерно эмоциональным, но другие люди увидят только маску спокойствия, поскольку он хорошо умеет скрывать свои подлинные переживания. Обычно человек с именем Савва достаточно образован, он легко может достичь успехов в работе.

Поздравления с Днем ангела Саввы в СМС

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С днем Ангела, Савва,

Успехов, любви!

Пускай тебя радость.

Вовек не покинет.

С удачей по жизни,

Легко и красиво,

Иди к своей цели

И будь самым счастливым!



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Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

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Будь мужчиной храбрым, благородным,

Поступками прославь везде себя!

Тебя сегодня поздравляю, Савва,

Желаю, не грустил чтоб никогда!

Надеюсь, перспективы в жизни будут,

Ты к цели напролом всегда иди!

Желаю, чтоб тебя сопровождали

Лишь только те, кто сердцу дороги!

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Савва! В день ангела я хочу тебе пожелать крепкого здоровья, ощущения заботы и любви твоих родных и близких, исполнения всех заветных желаний! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью и счастьем, и тебя переполняют лишь положительные эмоции!

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Сегодня я по праву хочу поздравить Савву!

Всегда хорош, любезен, общителен и честен!

Пусть сбудутся желания, всегда пребудет здравие!

Пусть жизнь будет простой, душа же – молодой!

Поздравления с Днем ангела Саввы в открытках