День ангела Алексея отмечают по меньшей мере 20 раз в год. Среди них — 4 сентября, 13 октября, 22 ноября, 6 декабря и другие даты.

Со старославянского Алексей переводится как Божий человек, а с древнегреческого — тот, который оберегает.

Имя Алексей течение всей жизни защищает своего владельца от проблем и злой судьбы. Этот парень — харизматичный, умный, с чувством юмора, имеет хорошую удачу.

Факты ICTV собрали для вас лучшие открытки и поздравления в стихах с Днем ангела Алексея. Поздравьте своих знакомых с важной датой.

Поздравления для Алексея в открытках и стихах

***

Птицы нас встречают пеньем,

Дом ломится от гостей,

Ведь сегодня поздравленья

Принимает Алексей.

Счастлив будь, красив и весел,

Щедро добротой делись,

В мире, сотканном из песен,

Пусть проходит твоя жизнь.

Радость, счастье и удача

За плечом твоим стоят,

Станет жизнь богаче, ярче,

И пусть ангелы хранят.

***

Алексей, тебе желаю

Счастья без конца, без края,

Замечательных друзей,

Быть всех в мире веселей!

На успех свой курс держать,

Целей чётко достигать,

Быть безоблачно счастливым

И, конечно же, любимым!

***

Мы тебя сегодня дружно

Поздравляем, Алексей!

Будь общительным, активным,

Новых заводи друзей,

От души желаем счастья,

Ты удачу не теряй,

Меньше думай о проблемах

И почаще отдыхай!

***

Алексей, тебе желаю

Счастья в жизни и любви,

А во всех своих стремлениях

Непременно ввысь расти.

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть во всём будет успех.

От души тебе желаю

Крепким быть, словно орех.