30 июля отмечают день ангела Марины. В этот день почитают святую мученицу Марину Антиохийскую, которая и является покровителем имени.
Если у вас есть знакомые с этим именем, не забудьте их поздравить. Сделать это можно с помощью СМС и открыток, которые подготовили Факты ICTV.
Поздравления с днем ангела Марины в открытках
Поздравления с днем ангела Марины в СМС
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Марина, дорогая,
С днем ангела тебя!
Тебе я пожелаю
Здоровья и тепла,
Сердечного покоя,
Душевной красоты,
Прохлады летним зноем,
Чтоб сбылись все мечты.
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Несравненная Марина!
Пусть день ангела подарит
Море чувств тебе взаимных,
Все успехи удивляют.
Будь везучей, будь желанной,
Все исполнится, что хочешь,
Станет счастье постоянным
Пусть твое и днем, и ночью!
***
С именинами, Марина, поздравляю!
Хранитель ангел пусть вам помогает,
Друзей хороших много вам желаю,
Дорога жизни светом засияет!
Пусть счастья музыка у вас в душе играет,
Судьба любовь навеки охраняет!
Мечты все сбудутся — вы в это верьте, знайте!
И в жизни никогда не унывайте!
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День ангела Марины наступил.
Желаю я тебе преобразиться,
Желаю много радости и сил,
Пусть только все хорошее случится.
Желаю я сомнения не знать,
Мечтам твоим загадочным сбываться,
Любимых чтить и близких уважать,
Друзей любить и с ними оставаться!
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Сегодня у тебя день ангела, именины,
Поздравить я тебя хочу, Марина,
И пожелать большой любви и женского счастья,
Чтоб довелось тебе со своею мечтой повстречаться.
Значение имени Марина
Имя Марина латинского происхождения и образовалось от слова marinus, что в переводе означает морская.
Обладательницы этого имени активные, самостоятельные и целеустремленные по жизни. Иногда бывают слишком самовлюбленными, однако это в редких случаях.
Марина — карьеристка. Она может работать как в команде, так и самостоятельно. Умеет налаживать отношения, что ценится в работе. Также может быть манипулятором и дружить с выгодой для себя. Круг друзей достаточно узкий.
Семья в жизни Марины занимает главное место. Любит мужа и детей, придумывает разные активности и занятия, которыми вместе с ней должны заниматься все члены семьи.