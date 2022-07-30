30 июля отмечают день ангела Марины. В этот день почитают святую мученицу Марину Антиохийскую, которая и является покровителем имени.

Если у вас есть знакомые с этим именем, не забудьте их поздравить. Сделать это можно с помощью СМС и открыток, которые подготовили Факты ICTV.

Поздравления с днем ангела Марины в открытках

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Поздравления с днем ангела Марины в СМС

***

Марина, дорогая,

С днем ангела тебя!

Тебе я пожелаю

Здоровья и тепла,

Сердечного покоя,

Душевной красоты,

Прохлады летним зноем,

Чтоб сбылись все мечты.



***

Несравненная Марина!

Пусть день ангела подарит

Море чувств тебе взаимных,

Все успехи удивляют.

Будь везучей, будь желанной,

Все исполнится, что хочешь,

Станет счастье постоянным

Пусть твое и днем, и ночью!



***

С именинами, Марина, поздравляю!

Хранитель ангел пусть вам помогает,

Друзей хороших много вам желаю,

Дорога жизни светом засияет!

Пусть счастья музыка у вас в душе играет,

Судьба любовь навеки охраняет!

Мечты все сбудутся — вы в это верьте, знайте!

И в жизни никогда не унывайте!

***

День ангела Марины наступил.

Желаю я тебе преобразиться,

Желаю много радости и сил,

Пусть только все хорошее случится.

Желаю я сомнения не знать,

Мечтам твоим загадочным сбываться,

Любимых чтить и близких уважать,

Друзей любить и с ними оставаться!

***

Сегодня у тебя день ангела, именины,

Поздравить я тебя хочу, Марина,

И пожелать большой любви и женского счастья,

Чтоб довелось тебе со своею мечтой повстречаться.

Значение имени Марина

Имя Марина латинского происхождения и образовалось от слова marinus, что в переводе означает морская.

Обладательницы этого имени активные, самостоятельные и целеустремленные по жизни. Иногда бывают слишком самовлюбленными, однако это в редких случаях.

Марина — карьеристка. Она может работать как в команде, так и самостоятельно. Умеет налаживать отношения, что ценится в работе. Также может быть манипулятором и дружить с выгодой для себя. Круг друзей достаточно узкий.

Семья в жизни Марины занимает главное место. Любит мужа и детей, придумывает разные активности и занятия, которыми вместе с ней должны заниматься все члены семьи.