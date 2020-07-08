8 июля День ангела празднует Денис. Имя происходит от древнегреческого посвященный богу Дионису.

В детстве Денис очень послушный, он любит внимание и сам часто уделяет его близким. В школу он ходит с удовольствием, любит получать новые знания и помогать в этом сверстникам.

По жизни Денис очень счастливый, однако в личной жизни не всегда все складывается хорошо.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Дениса.

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На день именин я Денису желаю,

Задор чтоб искрился в глазах.

Чтоб крылья успеха наверх поднимали,

И спорилось дело в умелых руках.

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Будь счастлив, любимый, насколько возможно,

И смело, с улыбкой по жизни иди.

Не смей унывать, как бы ни было сложно,

И знай, что тебя верный ангел хранит.

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Сегодня, Денис, ваш праздник!

День ангела – день именин!

Желаю вам веры и счастья,

Добраться до нужных вершин!

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В именины Денису просты пожелания:

Пусть прекрасная жизнь к тебе будет добра,

Пусть успешными будут твои начинания,

А душа на тепло всегда будет щедра.

Искрометная радость пусть дни наполняет,

И счастливые годы озарят твою душу,

Чтобы мир для тебя стал большим земным раем,

Пусть идиллию эту ничто не нарушит!

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Денис, ты счастье заслужил,

Счастливым самым быть!

Всегда умел, других учил —

Достойно нужно жить!

Хочу тебе я пожелать

Побольше доброты,

И никогда не унывать,

Пусть сбудутся мечты!

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