8 июля День ангела празднует Денис. Имя происходит от древнегреческого посвященный богу Дионису.
В детстве Денис очень послушный, он любит внимание и сам часто уделяет его близким. В школу он ходит с удовольствием, любит получать новые знания и помогать в этом сверстникам.
По жизни Денис очень счастливый, однако в личной жизни не всегда все складывается хорошо.
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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Дениса.
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На день именин я Денису желаю,
Задор чтоб искрился в глазах.
Чтоб крылья успеха наверх поднимали,
И спорилось дело в умелых руках.
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Будь счастлив, любимый, насколько возможно,
И смело, с улыбкой по жизни иди.
Не смей унывать, как бы ни было сложно,
И знай, что тебя верный ангел хранит.
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Сегодня, Денис, ваш праздник!
День ангела – день именин!
Желаю вам веры и счастья,
Добраться до нужных вершин!
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В именины Денису просты пожелания:
Пусть прекрасная жизнь к тебе будет добра,
Пусть успешными будут твои начинания,
А душа на тепло всегда будет щедра.
Искрометная радость пусть дни наполняет,
И счастливые годы озарят твою душу,
Чтобы мир для тебя стал большим земным раем,
Пусть идиллию эту ничто не нарушит!
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Денис, ты счастье заслужил,
Счастливым самым быть!
Всегда умел, других учил —
Достойно нужно жить!
Хочу тебе я пожелать
Побольше доброты,
И никогда не унывать,
Пусть сбудутся мечты!
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