10 сентября отмечают день ангела Анны. Это древнееврейское имя, которое в переводе означает благосклонность или благоволение.

Имя Анна популярно во все времена, его носит почти 100 млн. женщин. Наверняка, в вашем окружении есть его обладательница, поэтому не забудьте ее поздравить с именинами. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Анны в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Анны в открытках

Поздравления с днем ангела Анны в СМС

***

С Днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

Будь хороша всегда, румяна,

На сердце счастье пусть царит!

Пускай с небес Святая Анна

Тебя от слез и бед хранит!

***

Сегодня праздник непростой,

Пришел день Аннушки Святой!

Пускай она ваш дом хранит

От всех размолвок и обид!

На сердце пусть царит уют,

А впереди удачи ждут,

Пусть вера свечкою горит,

Вас от напастей защитит!

***

Желаем в этот день для Анны

Счастливой и любимой быть,

Здоровья, счастья и удачи,

Сто лет без горестей прожить.

***

Анна, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

***

Тебя, Анюта, поздравляю,

И в именины я желаю,

Чтоб удавались все дела,

Добиться своего могла,

Любви большой, безумно чистой,

Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,

Чтоб самой ты была красивой,

На все дела хватало силы!

Значение имени Анна

Анна трудолюбивый, усидчивый и ответственный человек — именно эти качества помогают ей в учебе и карьере. Также она добрая и общительная, но зачастую лишена лидерских качеств.

Однако свою правоту обладательница этого имени будет отстаивать и даже готова пойти на конфликт с тем, кто с ней не согласен.

Для семейной жизни Анна чаще всего выбирает спокойного и послушного мужчину, поскольку ей нужно о ком-то заботиться. Иногда она может заиграться и исполнять роль мамы.