День ангела Анны приходится на 29 августа. Это имя означает благодать и милость Божья.

Однако именины Анны празднуют несколько раз в год, а именно 38. Такое обилие дат связанно с тем, что День ангела приурочили к различным святым с таким именем и разным событиям в их жизни.

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Анны с детства добрые и справедливые. Обычно они очень дружелюбны и сочувствующие, готовы ухаживать за несколькими домашними животными в доме и всегда помогать близким и родным.

Также обладательницы этого имени верные подруги и жены, хранительницы домашнего очага и настоящие хозяйки.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в смс и открытках для поздравления с Днем ​​ангела Анны.

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Анна, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы радость и любовь всегда были в твоей душе. А ангел-хранитель не покидал тебя и оберегал.

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С Днем ангела, Анна! Пусть твой ангел-хранитель следует всегда за тобой и оберегает. Желаю, чтобы ты всегда чувствовала поддержку и заботу.

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Анна, поздравляем тебя с Днем ангела! Желаем радости в жизни, больше улыбок и счастливых часов. Пусть все несчастья обходят стороной, жизнь будет богатой, а здоровье крепким.

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С Днем ангела поздравляем,

Здоровья крепкого желаем,

Хороших и верных друзей,

Безоблачных и радостных дней.

Светлого неба, счастья во всем,

И процветания в жизни твоей.

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С Днем ангела, Анна!

Счастья и любви тебе,

Вдохновения и веры,

Каждый день и каждый час.

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Поздравляем искренне тебя сегодня,

Пусть ангел тебя всегда бережет.

От горя, несчастья и тревоги,

Крылом защищает тебя.

Безоблачных дней и радости.

С Днем ангела, Анна!

29 августа христиане восточного обряда также отмечают Ореховый спас. Верующие идут в церковь и святят продукты. Принято этот день проводить дома с семьей и молитвой. Мы собрали открытки с Ореховым спасом, чтобы вы могли поздравить близких.