День ангела Анны приходится на 29 августа. Это имя означает благодать и милость Божья.
Однако именины Анны празднуют несколько раз в год, а именно 38. Такое обилие дат связанно с тем, что День ангела приурочили к различным святым с таким именем и разным событиям в их жизни.
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Анны с детства добрые и справедливые. Обычно они очень дружелюбны и сочувствующие, готовы ухаживать за несколькими домашними животными в доме и всегда помогать близким и родным.
Также обладательницы этого имени верные подруги и жены, хранительницы домашнего очага и настоящие хозяйки.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в смс и открытках для поздравления с Днем ангела Анны.
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Анна, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы радость и любовь всегда были в твоей душе. А ангел-хранитель не покидал тебя и оберегал.
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С Днем ангела, Анна! Пусть твой ангел-хранитель следует всегда за тобой и оберегает. Желаю, чтобы ты всегда чувствовала поддержку и заботу.
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Анна, поздравляем тебя с Днем ангела! Желаем радости в жизни, больше улыбок и счастливых часов. Пусть все несчастья обходят стороной, жизнь будет богатой, а здоровье крепким.
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С Днем ангела поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Хороших и верных друзей,
Безоблачных и радостных дней.
Светлого неба, счастья во всем,
И процветания в жизни твоей.
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С Днем ангела, Анна!
Счастья и любви тебе,
Вдохновения и веры,
Каждый день и каждый час.
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Поздравляем искренне тебя сегодня,
Пусть ангел тебя всегда бережет.
От горя, несчастья и тревоги,
Крылом защищает тебя.
Безоблачных дней и радости.
С Днем ангела, Анна!
29 августа христиане восточного обряда также отмечают Ореховый спас. Верующие идут в церковь и святят продукты. Принято этот день проводить дома с семьей и молитвой. Мы собрали открытки с Ореховым спасом, чтобы вы могли поздравить близких.