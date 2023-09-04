Октябрь — период наступления холодов, но это также разгар сезона праздников. Средина лета порадует украинцев множеством праздничных дат.
Не секрет, что уже с сентября украинцы отмечают ряд праздников по новым датам — все из-за смены церковного календаря. К примеру, Покров, День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества будем отмечать 1 числа, а не 14 октября
Факты ICTV составили для вас детальный календарь праздников на октябрь 2023, которые помогут подготовиться к важным датам заранее.
Календарь праздников на октябрь 2023
- 1 октября — День работников образования, Международный день пожилых людей, Покрова Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День территориальной обороны Украины, День ветерана;
- 2 октября — Международный день врача, Всемирный день архитектора, Международный день ненасилия;
- 4 октября — Всемирный день животных;
- 4-10 октября — Всемирная неделя космоса;
- 5 октября — Всемирный день учителей;
- 8 октября — День юриста, День художника, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы;
- 9 октября — Всемирный день почты, День риелтора;
- 10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии;
- 15 октября — День работников пищевой промышленности;
- 16 октября — Всемирный день продовольствия, День анестезиолога;
- 19 октября — День ответственности человека;
- 20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;
- 21 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
- 23 октября — День рекламиста;
- 24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций;
- 24 — 30 октября — Неделя разоружения;
- 25 октября — День маркетолога;
- 27 октября — День украинской письменности и языка;
- 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков;
- 29 октября — День автомобилиста и дорожника, День работников службы вневедомственной охраны;
- 31 октября — Международный день Черного моря.
Стоит отметить, что обновленный церковный календарь 2023-2024 уже вступил в силу, и поможет подробно ознакомиться с праздниками, которые будут отмечаться по новым датам. К примеру, в 2023 году мы будем отмечать Рождество, а День Святого Николая перенесут на начало декабря.