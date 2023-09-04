Октябрь — период наступления холодов, но это также разгар сезона праздников. Средина лета порадует украинцев множеством праздничных дат.

Не секрет, что уже с сентября украинцы отмечают ряд праздников по новым датам — все из-за смены церковного календаря. К примеру, Покров, День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества будем отмечать 1 числа, а не 14 октября

Факты ICTV составили для вас детальный календарь праздников на октябрь 2023, которые помогут подготовиться к важным датам заранее.

Календарь праздников на октябрь 2023

1 октября — День работников образования, Международный день пожилых людей, Покрова Пресвятой Богородицы , День защитников и защитниц Украины , День украинского казачества , День территориальной обороны Украины, День ветерана;

2 октября — Международный день врача, Всемирный день архитектора, Международный день ненасилия;

4 октября — Всемирный день животных;

4-10 октября — Всемирная неделя космоса;

5 октября — Всемирный день учителей;

8 октября — День юриста, День художника, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы;

9 октября — Всемирный день почты, День риелтора;

10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии;

15 октября — День работников пищевой промышленности;

16 октября — Всемирный день продовольствия, День анестезиолога;

19 октября — День ответственности человека;

20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;

21 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности;

23 октября — День рекламиста;

24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций;

24 — 30 октября — Неделя разоружения;

25 октября — День маркетолога;

27 октября — День украинской письменности и языка;

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков;

29 октября — День автомобилиста и дорожника, День работников службы вневедомственной охраны;

31 октября — Международный день Черного моря.

Стоит отметить, что обновленный церковный календарь 2023-2024 уже вступил в силу, и поможет подробно ознакомиться с праздниками, которые будут отмечаться по новым датам. К примеру, в 2023 году мы будем отмечать Рождество, а День Святого Николая перенесут на начало декабря.