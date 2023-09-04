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Есть важные изменения: календарь праздников октября 2023

4 сентября 2023, 10:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Осінь
Источник: Unsplash

Октябрь — период наступления холодов, но это также разгар сезона праздников. Средина лета порадует украинцев множеством праздничных дат.

Не секрет, что уже с сентября украинцы отмечают ряд праздников по новым датам — все из-за смены церковного календаря. К примеру, Покров, День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества будем отмечать 1 числа, а не 14 октября

Факты ICTV составили для вас детальный календарь праздников на октябрь 2023, которые помогут подготовиться к важным датам заранее.

Календарь праздников на октябрь 2023

  • 1 октября — День работников образования, Международный день пожилых людей, Покрова Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День территориальной обороны Украины, День ветерана;
  • 2 октября — Международный день врача, Всемирный день архитектора, Международный день ненасилия;
  • 4 октября — Всемирный день животных;
  • 4-10 октября — Всемирная неделя космоса;
  • 5 октября — Всемирный день учителей;
  • 8 октября — День юриста, День художника, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы;
  • 9 октября — Всемирный день почты, День риелтора;
  • 10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии;
  • 15 октября — День работников пищевой промышленности;
  • 16 октября — Всемирный день продовольствия, День анестезиолога;
  • 19 октября — День ответственности человека;
  • 20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;
  • 21 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
  • 23 октября — День рекламиста;
  • 24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций;
  • 24 — 30 октября — Неделя разоружения;
  • 25 октября — День маркетолога;
  • 27 октября — День украинской письменности и языка;
  • 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков;
  • 29 октября — День автомобилиста и дорожника, День работников службы вневедомственной охраны;
  • 31 октября — Международный день Черного моря.

Стоит отметить, что обновленный церковный календарь 2023-2024 уже вступил в силу, и поможет подробно ознакомиться с праздниками, которые будут отмечаться по новым датам. К примеру, в 2023 году мы будем отмечать Рождество, а День Святого Николая перенесут на начало декабря.

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