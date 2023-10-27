Совсем немного осталось до зимних праздников, а значит, скоро перед модницами встанет вопрос — какой маникюр по знаку зодиака сделать на Новый год 2024. Готовясь к торжеству, нужно позаботиться не только о наряде, аксессуарах, макияже и прическе, но и о ноготках.

Часто многие из нас делают маникюры под тематику праздника, к тому же, это простой способ прибавить себе настроение. Астропсихолог Алена Лесная рассказала Фактам ICTV, какой маникюр по знаку зодиака сделать на Новый год 2024.

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Стоит отметить, что 2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона, что отличается своей природной энергией, изменениями и гармонией.

Овны

Овнам подойдут яркие и смелые дизайны на ногтях. Попробуйте комбинировать цвета. Вы можете выбрать микс, чтобы сделать год ярким, или не стандартный френч, а зеленый или красный с золотом.

Тельцы

Тельцам лучше выбрать натуральные цвета и деревянные текстурные акценты. Пастельные оттенки зеленого и коричневого будут идеальным выбором для праздничного маникюра.

Близнецы

Попробуйте создать маникюр с символами коммуникации, такими как геометрические фигуры и абстрактные рисунки, которые отражают способность вашего знака зодиака находить общий язык с кем-либо. Ваши цвета — белый, голубой, серебро и блестящий зеленый.

Рак

Чувствительным и эмоциональным Ракам подойдет нежный маникюр с мягкими зелеными оттенками и акцентами в стиле бамбука, чтобы отразить равновесие и гармонию Деревянного Дракона.

Львы

Сияния много не бывает. Особенно в новогоднюю ночь. Поэтому смело делайте праздничный маникюр с блестками золотого, коричневого, зеленого или медного цветов. Также можете сделать покрытие нейтрального молочного цвета и украсить ногти разноцветными декоративными камнями.

Девы

Для вас лучше выбрать классические молочные оттенки и добавить четкие линии, геометрические фигуры зеленого или коричневого цветов. Это лучше всего подчеркнет вашу аналитическую и минималистичную натуру, и добавит немного символизма к 2024 году.

Весы

Изысканным Весам подойдут зеленые оттенки, соединенные с серебристыми акцентами. Они придадут загадочности и уникальности вашему новогоднему образу.

Скорпионы

Ваш новогодний маникюр может включать интригующие детали, такие как скорпионовские символы, нарисованные на ногтях. А за основу возьмите в этом году глубокие цвета. Такие как зеленые или бордовые оттенки.

Стрельцы

Пусть ваш маникюр для года Деревянного Зеленого Дракона станет выражением вашего духа и желаний, вдохновляя вас на новые большие достижения и незабываемые приключения.

Выбирайте яркий зеленый цвет как основу, к которому можно добавить темно-синие и фиолетовые акценты. Золотые, серебряные узоры или объемы добавят изысканности и магического вида вашему маникюру, напоминая о ваших амбициях и желании покорить мир.

Козероги

Вы можете создать маникюр, который включает коричневые и зеленые оттенки. Выбирайте матовое покрытие. Добавьте немного праздничного настроения золотистыми минималистичными узорами.

Водолеи

Попробуйте создать маникюр в стиле футуризма, используя металлические акценты и зеленые оттенки, которые символизируют природную энергию Деревянного Зеленого Дракона.

Рыбы

Вы всегда хотите окунуться в мир фантазий и мечтаний. Ваш новогодний маникюр может включать акварельные краски, морские образы или деревянный текстурный дизайн, напоминающий о вашем богатом внутреннем мире.