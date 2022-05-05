Воздвижение Креста Господня или просто Воздвижение 2022 выпадает на 27 сентября. Этот церковный праздник имеет постоянную дату.

В этот день принято идти в церковь и усердно молиться о прощении всех грехов, а также поклоняться кресту как символу покаяния.

Наши предки считали этот день большим праздником и связывали с ним природные циклы. Они верили, что 27 сентября змеи очень активны, в предчувствии холодов они ищут место спячки.

В этот день категорически запрещалось ходить в леса, поля, степи, к прудам, рекам, озерам и в другие места, где обитают змеи.

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