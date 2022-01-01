Крещение в 2022 году приходится на вторник, 19 января, ведь оно является постоянным праздником. Праздник отмечают христиане, придерживающиеся Юлианского календаря.

Этот день очень важен для верующих — именно 19 января Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, когда ему было 30 лет.

Согласно рассказу, после крещения Иисус удалился в пустыню, чтобы уединиться. Он молился и придерживался поста, чтобы подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю. В Евангелии от Луки указывается, что он не ел 40 дней, и за этот период дьявол всячески пытался его подтолкнуть ко греху.

Ранее упоминалось об особых свойствах воды в этот день — она могла исцелить болезни. До сих пор принято набирать воды с места крещения и нести ее домой.

На Крещение 2022 верующие окунаются в прорубь, или же обливаются святой водой. Наш народ верит, что это поможет укрепить здоровье и избавиться от болезней.

Помимо Крещения, в начале 2022 года украинцев ожидает огромное количество праздников. Так, уже 7 января будет отмечаться Рождество, а 8 числа — Собор Пресвятой Богородицы. Ознакомиться со всеми церковными праздниками января 2022 года можно в материале Фактов ICTV.