День медика 2020 в Украине будут отмечать 21 июня.
В этот день поздравляют всех медицинских работников — врачей, фельдшеров, лаборантов, медсестер и санитаров.
Праздник появился во времена Советского Союза. Тогда президиум Верховного Совета СССР установил праздновать День медицинского работника в третье воскресенье июня.
Верховная Рада Украины в 1994 году подтвердила дату праздника Дня медика.
Читайте: Что подарить на День медицинского работника
Международный день врача ежегодно отмечается в первый понедельник октября.
День медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая.
Ранее Факты ICTV публиковали список запрещенных подарков для медиков в их профессиональный день.