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Праздники в Украине

Какого числа День медика — дата

19 июня 2020, 09:00 Андрій Жигайло
Какого числа День медика — дата

День медика 2020 в Украине будут отмечать 21 июня.

В этот день поздравляют всех медицинских работников — врачей, фельдшеров, лаборантов, медсестер и санитаров.

Праздник появился во времена Советского Союза. Тогда президиум Верховного Совета СССР установил праздновать День медицинского работника в третье воскресенье июня.

Верховная Рада Украины в 1994 году подтвердила дату праздника Дня медика.

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Международный день врача ежегодно отмечается в первый понедельник октября.

День медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая.

Ранее Факты ICTV публиковали список запрещенных подарков для медиков в их профессиональный день.

Теги
Медики , Медицина , Свято
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