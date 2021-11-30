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День домашних животных и Григория Чудотворца: какой праздник сегодня, 30 ноября

30 ноября 2021, 09:02
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
День домашних животных и Григория Чудотворца: какой праздник сегодня, 30 ноября

30 ноября в Украине отмечают День радиотехнических войск ВСУ. В этот день принято благодарить военнослужащих радиотехнических подразделений за их работу и вклад, который они делают, обороняя нашу страну.

Во всем мире 30 ноября празднуют Всемирный день домашних животных. Цель праздника — напомнить людям то, что они несут ответственность за тех, кого приручили. Каждое животное нуждается в любви, ласке, заботе, а также немалых денег. Не стоит путать их с игрушками. Задаваясь вопросом: А что будет, если завтра мы поменяемся местами? — вам не должно стать стыдно или страшно.

Также сегодня, 30 ноября, День памяти всех жертв применения химического оружия. До 2015 года он отмечался 29 апреля.

Церковный праздник 30 ноября

В православной церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца. Также его еще называют Никон, Встреча Сивера, Предзимье и Зимоуказатель, поскольку он определял, какая погода ждет нас зимой.

Ранее на Григория проводились массовые праздники, катались с горок. Была распространена традиция опрокидываться в снегу, чем активно занимались ребята. Говорили, что благодаря этому зима задержится, а это одновременно положительно повлияет на урожай.

День ангела 30 ноября

Именины 30 ноября отмечают Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Никон.

Народные приметы на 30 ноября:

  • Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот;
  • Ясно на Григория — примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало;
  • Темный лед на реке предвещает хороший урожай;
  • Какая погода на 30 ноября, такой она будет и зимой;
  • Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму;
  • Облачность до полудня, после чего небо проясняется — зима будет солнечной и мягкой;
  • Луна находится в светлом круге — погода изменится;
  • Если приснится сон, то он наверняка будет вещим;
  • Если 30 ноября то будет связано с числом 3, то это принесет удачу.

Что нельзя делать 30 ноября:

  • В этот день следует избегать общения с недружелюбными людьми;
  • Нельзя распространять сплетни;
  • Нельзя ругаться;
  • Запрещено примерять чужие обручальные кольца и одевать чужие вещи;
  • Желательно воздержаться от путешествий и дальней дороги.
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