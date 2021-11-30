30 ноября в Украине отмечают День радиотехнических войск ВСУ. В этот день принято благодарить военнослужащих радиотехнических подразделений за их работу и вклад, который они делают, обороняя нашу страну.

Во всем мире 30 ноября празднуют Всемирный день домашних животных. Цель праздника — напомнить людям то, что они несут ответственность за тех, кого приручили. Каждое животное нуждается в любви, ласке, заботе, а также немалых денег. Не стоит путать их с игрушками. Задаваясь вопросом: А что будет, если завтра мы поменяемся местами? — вам не должно стать стыдно или страшно.

Также сегодня, 30 ноября, День памяти всех жертв применения химического оружия. До 2015 года он отмечался 29 апреля.

Церковный праздник 30 ноября

В православной церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца. Также его еще называют Никон, Встреча Сивера, Предзимье и Зимоуказатель, поскольку он определял, какая погода ждет нас зимой.

Ранее на Григория проводились массовые праздники, катались с горок. Была распространена традиция опрокидываться в снегу, чем активно занимались ребята. Говорили, что благодаря этому зима задержится, а это одновременно положительно повлияет на урожай.

День ангела 30 ноября

Именины 30 ноября отмечают Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Никон.

Народные приметы на 30 ноября:

Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот;

Ясно на Григория — примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало;

Темный лед на реке предвещает хороший урожай;

Какая погода на 30 ноября, такой она будет и зимой;

Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму;

Облачность до полудня, после чего небо проясняется — зима будет солнечной и мягкой;

Луна находится в светлом круге — погода изменится;

Если приснится сон, то он наверняка будет вещим;

Если 30 ноября то будет связано с числом 3, то это принесет удачу.

Что нельзя делать 30 ноября: