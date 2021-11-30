30 ноября в Украине отмечают День радиотехнических войск ВСУ. В этот день принято благодарить военнослужащих радиотехнических подразделений за их работу и вклад, который они делают, обороняя нашу страну.
Во всем мире 30 ноября празднуют Всемирный день домашних животных. Цель праздника — напомнить людям то, что они несут ответственность за тех, кого приручили. Каждое животное нуждается в любви, ласке, заботе, а также немалых денег. Не стоит путать их с игрушками. Задаваясь вопросом: А что будет, если завтра мы поменяемся местами? — вам не должно стать стыдно или страшно.
Также сегодня, 30 ноября, День памяти всех жертв применения химического оружия. До 2015 года он отмечался 29 апреля.
Церковный праздник 30 ноября
В православной церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца. Также его еще называют Никон, Встреча Сивера, Предзимье и Зимоуказатель, поскольку он определял, какая погода ждет нас зимой.
Ранее на Григория проводились массовые праздники, катались с горок. Была распространена традиция опрокидываться в снегу, чем активно занимались ребята. Говорили, что благодаря этому зима задержится, а это одновременно положительно повлияет на урожай.
День ангела 30 ноября
Именины 30 ноября отмечают Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Никон.
Народные приметы на 30 ноября:
- Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот;
- Ясно на Григория — примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало;
- Темный лед на реке предвещает хороший урожай;
- Какая погода на 30 ноября, такой она будет и зимой;
- Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму;
- Облачность до полудня, после чего небо проясняется — зима будет солнечной и мягкой;
- Луна находится в светлом круге — погода изменится;
- Если приснится сон, то он наверняка будет вещим;
- Если 30 ноября то будет связано с числом 3, то это принесет удачу.
Что нельзя делать 30 ноября:
- В этот день следует избегать общения с недружелюбными людьми;
- Нельзя распространять сплетни;
- Нельзя ругаться;
- Запрещено примерять чужие обручальные кольца и одевать чужие вещи;
- Желательно воздержаться от путешествий и дальней дороги.