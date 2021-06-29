В последний день первого месяца лета, 30 июня, отмечают День наблюдения за метеоритами, Международный день борьбы со сколиозом и День парламентаризма.

Факты ICTV расскажут, какие еще праздники приходятся на эту среду, а также, какие приметы и запреты есть в этот день.

Праздник 30 июня

В частности, в среду празднуют Международный день астероида.

6 декабря 2016 года ООН создала этот праздник. Его цель — повышение осведомленности общественности об опасности столкновения с астероидами.

Также отмечают День социальных сетей.

Праздник посвящен активному использованию таких соцсетей, как Google, Facebook, Instagram и тому подобное.

В 2010 году этот день ввела компания Mashable. Праздник отмечают активностью в соцсетях: пишут посты, публикуют селфи или интересное видео, а еще устраивают оригинальное мероприятие — встреча с виртуальными друзьями в реальной жизни.

Именины 30 июня

В этот день празднуют день ангела Кирилл, Максим и Никита.

Приметы на 30 июня

если вечером, после дождя, есть радуга — в течение недели будет спокойная погода;

если в ночь на 30 июня будет идти гроза, то целый день будет без осадков;

если утром не будет росы — вечером пойдет обильный дождь;

если на поверхности земли появились дождевые черви — это к ливням.

Что нельзя делать 30 июня