В мире 29 июня отмечают Международный день тропиков, который был учрежден на Генассамблее ООН в 2016 году.

Верующие чтят память Святителя Тихона, епископа Амафунтского. Считается, что до этого дня селяне должны были завершить высадку овощей и фруктов.

29 июня — какой сегодня праздник

Западные христиане отмечают День святых апостолов Петра и Павла.

Международный день тропиков (International Day of the Tropics) отмечают во всем мире.

Вырубка лесов, вследствие чего меняется мир животных, грибов, микроорганизмов, а также изменение микроклимата угрожает планете. Выходом из такой ситуации может быть объявление большей части тропиков заповедными, однако это создаст большие трудности для экономики отдельных стран.

Приметы на 29 июня

Заметили утром росу на траве, то день будет ясным.

Роса на окнах до дождя.

Если птицы низко летают, то это к ливню.

Что нельзя делать 29 июня

Не стоит думать о плохом и желать зла окружающим.

Не злоупотребляйте жирной пищей.

Не ходите босиком по траве.

Не посещайте людные места.

Именины 29 июня

Павел, Петр, Михаил, Тихон празднуют в этот день свои именины.

Несмотря на то, что во втором летнем месяце дополнительных выходных у украинцев не будет, праздники в июле 2020 никто не отменял. В целом работать придется 23 дня, а вот на отдых останется только восемь дней.

Кроме официальных и неофициальных праздников, в июле православные христиане будут отмечать день Петра и Павла, который приходится на 15 число.