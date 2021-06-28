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Какой праздник 29 июня

29 июня 2021, 00:01 Євгенія Шапоренко
Какой праздник 29 июня

В мире 29 июня отмечают Международный день тропиков, который был учрежден на Генассамблее ООН в 2016 году.

Верующие чтят память Святителя Тихона, епископа Амафунтского. Считается, что до этого дня селяне должны были завершить высадку овощей и фруктов.

29 июня — какой сегодня праздник

Западные христиане отмечают День святых апостолов Петра и Павла.

Международный день тропиков (International Day of the Tropics) отмечают во всем мире.

Вырубка лесов, вследствие чего меняется мир животных, грибов, микроорганизмов, а также изменение микроклимата угрожает планете. Выходом из такой ситуации может быть объявление большей части тропиков заповедными, однако это создаст большие трудности для экономики отдельных стран.

Приметы на 29 июня

  • Заметили утром росу на траве, то день будет ясным.
  • Роса на окнах до дождя.
  • Если птицы низко летают, то это к ливню.

Что нельзя делать 29 июня

  • Не стоит думать о плохом и желать зла окружающим.
  • Не злоупотребляйте жирной пищей.
  • Не ходите босиком по траве.
  • Не посещайте людные места.

Именины 29 июня

Павел, Петр, Михаил, Тихон празднуют в этот день свои именины.

Несмотря на то, что во втором летнем месяце дополнительных выходных у украинцев не будет, праздники в июле 2020 никто не отменял. В целом работать придется 23 дня, а вот на отдых останется только восемь дней.

Кроме официальных и неофициальных праздников, в июле православные христиане будут отмечать день Петра и Павла, который приходится на 15 число.

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