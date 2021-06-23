В четверг, 24 июня, православные христиане по всему миру празднуют день Иоанна Крестителя, которого в народе называют Предтечей.
Этот праведник крестил Иисуса Христа в священной реке Иордан.
Согласно легенде, за это он был обезглавлен царем Иродом, а в 1099 году в честь него был основан Орден госпитальеров имени святого Иоанна Иерусалимского.
24 июня, какой сегодня праздник
В Шотландии в этот день ежегодно празднуется День независимости. В этот день в 1314 году шотландский король Роберт Брюс разбил армию короля Эдуарда II, вернув своей стране независимость в битве при Баннокберне.
Кроме того, в Перу, на территории которого в древности располагалась столица Империи Инков, празднуется день индейцев.
Этот праздник был учрежден, чтобы сохранить культуру и традиции древнего народа.
Народные приметы на 24 июня
- Если с самого утра жаркая погода – вечером будет дождь;
- если ночь на 24 июня теплая – будет хороший урожай;
- сильный туман в этот день – к грибной осени;
- если с утра пахнет свежей травой – вечером будет дождь.
Что нельзя делать 24 июня
- В этот день нельзя собирать никакой растительности, включая целебные травы – иначе можно накликать беду на свою семью.
- Нельзя халатно относиться к работе, иначе вас постигнет жестокое наказание.
- Нельзя зря тратить деньги и брать в долг без крайней необходимости – иначе весь остаток года проведете в бедности.
- Нельзя ревновать – иначе счастье покинет ваш дом.
- Нельзя слушать рассказы о чужих болезнях – иначе они могут перейти к вам.
День ангела 24 июня
24 июня именины празднуют: Иван, Мария, Варфоломей и Ефрем.