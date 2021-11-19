19 ноября в Украине отмечают Международный мужской день, а также День работников гидрометеорологической службы Украины. В этот день в православной церкви почитают память Павла Исповедника, епископа Малой Азии. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.
19 ноября — какой сегодня праздник
Изначально, Международный мужской день начали отмечать в 1999 году. Цель праздника — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин. Организаторы праздника подчеркивают позитивное влияние мужчины на семью и воспитание детей. На 2021 год, этот Международный мужской день отмечают в более чем 59 странах, в том числе и в Украине, и каждый год выбирается новая тема. К примеру, в 2009 году организаторы акцентировали свое внимание на позитивной роли мужчин в семье, а в 2002 году — на мире во всем мире.
День работников гидрометеорологической службы Украины начали отмечать в 2003 году — именно тогда он получил статус государственного праздника. В этот день стоит поздравить всех тех, кто имеет отношение к работе гидрометеорологической службы Украины. Именно благодаря этим профессионалам своего дела украинцы узнают о будущей непогоде, и имеют возможность заранее подготовиться к погодным условиям.
19 ноября православная церковь чтит память Павла Исповедника, епископа Малой Азии. Он жил в IV веке и умер как сторонник Христовой веры.
День ангела
19 ноября день ангела отмечают: Нина, Александра. Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Никита, Николай, Павел, Серафима.
Народные приметы на 19 ноября
- Лед промерзает кучей на реке — в следующем году хлеба много будет.
- Гладкий лед 19 ноября — будет богатый урожай.
- Снегопад 19 ноября — зима тоже будет снежной.
- Безветренная погода 19 ноября — скоро морозы будут.
- У лошадей хороший аппетит — зимой они не будут страдать от болезней.
- Корова много молока дает — можно надеяться на хорошие надои даже зимой.
- Красная звезда — будет дождь или снег. Если она видна вечером, то на следующий день будет облачно с прояснениями.
- Многие звезды видны на небе — примета, что будут холода. А если звезд практически не видно, то на следующий день возможны снегопады.
- Гуси купаются в воде — жди оттепели.
Что нельзя делать 19 ноября
- Не стоит охотиться в этот день. Если убить животное 19 ноября — есть большой риск остаться без удачи.
- Запрещено помогать слишком красивым девушкам. Наши предки считали, что это нечисть, которая обрела человеческое подобие.
- Нельзя также давать денег в долг. И если их и получится вернуть со временем, то только с большим трудом.
Церковные праздники в ноябре 2021
В календаре на ноябрь 2021 есть много важных дат.
К примеру, уже с 28 ноября начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней. Традиционно, он завершится накануне Рождества Христова – 6 января 2022 года.