18 июля отмечается праздник посвященный бывшему президенту ЮАР Нельсону Манделе. Дата отмечается на международном уровне и была учреждена Генассамблеей ООН в 2009 году.
Какой сегодня праздник
18 июля – дата рождения лидера ЮАР и самого известного борца за права человека.
Праздник был создан в знак благодарности за его вклад для мира.
Также сегодня празднуют Афанасьев день. В эту дату чтят память Афанасия Афонского.
Приметы на 18 июля
- Луна в небе видна — к богатому урожаю
- Большая и туманная луна – к плохой погоде
- Яркая луна — к похолоданию, без осадков.
Что нельзя делать 18 июля
- Спать
- Злиться
- Сплетничать
- Делать ремонт
Именины на 18 июля
В воскресенье, 18 июля, именины отмечают владельцы таких имен: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.
В Украине ежедневно отмечаются разные церковные праздники. Ключевым в церковном календаре традиционно является Пасха, от которой зависят даты переходящих праздников.