В воскресенье, 15 августа 2021 года, в Украине отмечается День археолога.

Этот праздник не приурочен ни к каким открытиям, однако в нашей стране он имеет официальный статус с 2008 года. Он был учрежден согласно указу президента №694/2008.

Какие еще праздники отмечаются 15 августа, а также приметы и запреты читайте в материале Фактов ICTV.

15 августа – какой сегодня праздник

Христиане западного обряда отмечают Успения Пресвятой Богородицы и ее вознесения на небеса.

Кроме того, 15 августа отмечается День рождения телефонного приветствия Алло, которое было придумано американцем Томасом Эдисоном в 1877 году.

По его мнению, именно такое обращение лучше всего подходит, чтобы подтвердить соединение.

Народные приметы на 15 августа

Если с утра облака неподвижны – погода в ближайшее время будет теплой и солнечной;

какой будет погода в этот день – такой же она будет и в сентябре;

если пауки плетут маленькие сети – в скором времени придет осень;

если лягушки вечером очень активны – жди дождя, а если резко умолкают – сильного ветра;

Что нельзя делать 15 августа

Нельзя что-либо активно праздновать – в этот день нужно вести себя тихо, а иначе можно привлечь несчастья;

нельзя работать сверх меры и переедать, в противном случае могут появиться серьезные проблемы со здоровьем;

нельзя смотреть страшные фильмы и читать страшные книги, это может привести к горю в семье;

нельзя брать деньги в долг и давать их друзьям – в противном случае можно потерпеть финансовый крах.

Именины 15 августа

Сегодня День ангела празднуют: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.