Сегодня, 11 ноября, в мире отмечают День энергосбережения. Праздник возник в 2008 году, чтобы напомнить людям о важности разумного и бережного подхода к использованию природных ресурсов.

Также на 11 ноября приходится довольно молодой и необычный праздник — Всемирный день шопинга.

Его основала Alibaba Group, которая провела одноименную акцию в 2009 году, во время которой скидка на товары в 50% была нормой. С тех пор ее проводят каждый год, акцию поддерживают крупнейшие торговые площадки мира.

Церковный праздник 11 ноября

Православная церковь 11 ноября чтит память преподобного Авраамия Затворника и Анастасии Римской.

Святую Анастасию прозвали Овечницей, поскольку ее считали покровительницей овец. Девушку казнили из-за того, что она открыто исповедовала веру во Христа и отвергла требование поклониться языческим богам. Градоначальник Пров выставил Анастасию обнаженной перед народом, в ответ она стала обличать его во грехах.

Святого Аврамия в народе называют Овчаром или покровителем овчаров. Он был монахом в Киево-Печерском монастыре. В ранг святых был возведен еще при жизни.

Именины 11 ноября

Сегодня свои именины празднуют Анастасия, Виктор, Филипп, Наум, Анна, Мария, Кирилл, Евгений, Алексей, Кузьма, Андрей, Леонид, Николай, Иван, Павел, Василий.

Приметы на 11 ноября:

если облака по небу низко движутся, то стоит ждать похолодания;

слышите воркование голубей — к хорошей погоде;

чтобы семья была крепкой, сегодня стоит собрать вместе всех ее членов;

если ночью иней, то днем ​​не будет идти снег.

Что нельзя делать 11 ноября: