Начало июля отмечается разнообразием праздников и памятных дней. В частности, 1 июля 2021 года празднуют Международный день куриных крылышек, день анекдота и день тартана.

Праздник 1 июля

В четверг украинцы будут отмечать День архитектуры. В этот день организуют различные мероприятия, посвященные истории национальной архитектуры, ее развитию и гармонизации.

Праздник учредили в 1995 году для поддержки украинских архитекторов и их творческих идей.

Также 1 июля выпадает Всемирный день борьбы против бедности. Символ памятного дня — белый браслет.

В этот день принято чествовать память жертв бедности, насилия и голода.

Именины 1 июля

День ангела в четверг празднуют Василий, Александр и Виктор.

Приметы на 1 июля

если утром на улице туман, то в течение дня будет ясная погода;

если утром не будет росы — то ночью пойдет ливень;

если днем ​​видно месяц, то в течение лета будет жарко и сухо.

Что нельзя делать 1 июля