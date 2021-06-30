Начало июля отмечается разнообразием праздников и памятных дней. В частности, 1 июля 2021 года празднуют Международный день куриных крылышек, день анекдота и день тартана.
Праздник 1 июля
В четверг украинцы будут отмечать День архитектуры. В этот день организуют различные мероприятия, посвященные истории национальной архитектуры, ее развитию и гармонизации.
Праздник учредили в 1995 году для поддержки украинских архитекторов и их творческих идей.
Также 1 июля выпадает Всемирный день борьбы против бедности. Символ памятного дня — белый браслет.
В этот день принято чествовать память жертв бедности, насилия и голода.
Именины 1 июля
День ангела в четверг празднуют Василий, Александр и Виктор.
Приметы на 1 июля
- если утром на улице туман, то в течение дня будет ясная погода;
- если утром не будет росы — то ночью пойдет ливень;
- если днем видно месяц, то в течение лета будет жарко и сухо.
Что нельзя делать 1 июля
- ругаться и ссориться;
- желать зла людям;
- выходить из дома без необходимости;
- заниматься тяжелой физической работой.