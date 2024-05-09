В четверг, 9 мая, отмечается День Европы. Православная церковь сегодня чтит перенесение мощей святого Николая Чудотворца. Христиане западного обряда празднуют Вознесение Господне.
- Какой сегодня праздник — 9 мая 2024 года
- Какой сегодня, 9 мая, день в Украине
- Кто празднует день ангела 9 мая 2024 года
- Что нельзя делать 9 мая 2024 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 9 мая 2024 года на 9 мая 2024 года
Какой сегодня праздник — 9 мая 2024 года
9 мая (22 мая по старому стилю) в церковном календаре — день перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских (современная Турция) в итальянский город Бари.
Перенесение мощей произошло в 1087 году, чтобы спасти их от турков, которые преследовали христиан и разрушали их храмы и святыни. Сейчас мощи Николая Чудотворца хранятся в Базилике Святого Николая в Бари.
В народе этот день называют Николаем Весенним или Теплым. Святой считается покровителем животных, скота, а также хлеборобов.
Какой сегодня, 9 мая, день в Украине
В Украине 9 мая отмечают День Европы. Событие было установлено, “учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию”.
Праздник Дня Европы посвящен миру и единству стран Европейского Cоюза. Другое его название — День декларации Шумана.
Кто празднует день ангела 9 мая 2024 года
Именины сегодня отмечают Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен и Акилина.
Что нельзя делать 9 мая 2024 года
В день Николая нельзя копать землю и стучать по ней, иначе не будет урожая. В эту дату лучше не заниматься домашней работой, нельзя стирать и убирать.
Запрещено ругать и бить детей, поскольку Николай Чудотворец является защитником детей. Наши предки верили, что в этот день не стоит выносить мусор после захода солнца, ведь вместе с ним можно вынести счастье из дома.
Что можно делать сегодня
В эту дату наши предки выгоняли на поле лошадей, коз и овец. Они верили, что выпас в этот день особенно полезен для животных, поскольку сам Николай освящает траву. В народе говорили: Пришел Николай — коней выпасай. Также сегодняшняя дата считается удачной для сбора лекарственных трав и зелени.
Народные приметы на 9 мая 2024 года
- Идет дождь — к богатому урожаю.
- Слышно кваканье лягушек — ждите щедрого урожая овса.
- На рябине цветы — осень будет короткой.
- Ночью гремит — к теплой погоде.
- Утром много росы — год будет плодородным.