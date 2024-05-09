В четверг, 9 мая, отмечается День Европы. Православная церковь сегодня чтит перенесение мощей святого Николая Чудотворца. Христиане западного обряда празднуют Вознесение Господне.

Какой сегодня праздник — 9 мая 2024 года

Какой сегодня, 9 мая, день в Украине

Кто празднует день ангела 9 мая 2024 года

Что нельзя делать 9 мая 2024 года

Что можно делать сегодня

Народные приметы на 9 мая 2024 года на 9 мая 2024 года

Какой сегодня праздник — 9 мая 2024 года

9 мая (22 мая по старому стилю) в церковном календаре — день перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских (современная Турция) в итальянский город Бари.

Перенесение мощей произошло в 1087 году, чтобы спасти их от турков, которые преследовали христиан и разрушали их храмы и святыни. Сейчас мощи Николая Чудотворца хранятся в Базилике Святого Николая в Бари.

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В народе этот день называют Николаем Весенним или Теплым. Святой считается покровителем животных, скота, а также хлеборобов.

Какой сегодня, 9 мая, день в Украине

В Украине 9 мая отмечают День Европы. Событие было установлено, “учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию”.

Праздник Дня Европы посвящен миру и единству стран Европейского Cоюза. Другое его название — День декларации Шумана.

Кто празднует день ангела 9 мая 2024 года

Именины сегодня отмечают Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен и Акилина.

Что нельзя делать 9 мая 2024 года

В день Николая нельзя копать землю и стучать по ней, иначе не будет урожая. В эту дату лучше не заниматься домашней работой, нельзя стирать и убирать.

Запрещено ругать и бить детей, поскольку Николай Чудотворец является защитником детей. Наши предки верили, что в этот день не стоит выносить мусор после захода солнца, ведь вместе с ним можно вынести счастье из дома.

Что можно делать сегодня

В эту дату наши предки выгоняли на поле лошадей, коз и овец. Они верили, что выпас в этот день особенно полезен для животных, поскольку сам Николай освящает траву. В народе говорили: Пришел Николай — коней выпасай. Также сегодняшняя дата считается удачной для сбора лекарственных трав и зелени.

Народные приметы на 9 мая 2024 года