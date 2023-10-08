В воскресенье, 8 октября, профессиональные праздники отмечают юристы, художники и санэпидемиологи. Верующие чтят преподобную Пелагею, которая при жизни имела впечатляющую биографию. Древние украинцы в этот день запасались капустой.

Праздники в Украине, которые выпадают на 8 октября 2023 года

Сегодня можно поздравлять представителей сразу трех профессий. Ежегодно 8 октября в Украине отмечают День юриста. Дата празднования выбрана не случайно. Считается, что именно в этот день, только в 1016 году по инициативе Киевского князя Ярослава Мудрого свет увидел первый сборник законов Русская правда.

Во второе воскресенье октября отмечают профессиональный праздник художники. Поэтому поздравьте знакомых живописцев и пожелайте им вдохновения и скорее увековечить в своих произведениях заветную победу Украины.

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Так же во второе воскресенье октября ежегодно празднуют свой день работники государственной санэпидслужбы. Они стоят на страже здоровья и безопасности украинцев, следя за вирусами, уровнем загрязнений и состоянием окружающей среды.

Церковный праздник 8 октября

По новому стилю чтят память святой Пелагеи Антиохийской. Ее, кстати, считают покровительницей актрис.

История жизни преподобной, согласно Житию, поражает изменениями в ее жизни не меньше Марии Магдалены. Когда-то святую называли Маргарита, что означало жемчужина, за ее любовь к роскоши и разврату. Она была актрисой, танцовщицей и даже проституткой в Антиохии. Все изменилось, когда женщина услышала проповедь святого Нонна. Она раскаялась, приняла христианство и покинула старую жизнь. Переодевшись в мужскую одежду, под именем Пелагиус святая перебралась в Иерусалим и поселилась в пещере на Оливковой горе. В аскезе она провела отведенные ей дни, и только после смерти люди узнали, что отшельница на самом деле была женщиной.

Кто празднует День ангела 8 октября

Поздравьте знакомых Александров, Афанасиев, Германов, Евгениев, Максимов, Николаев, Остапов, Павлов, Прохоров, Романов и Сергеев. Среди женщин именинниц не так много — это обладательницы такого редкого имени, как Ефросиния.

Народные традиции и приметы на 8 октября

По старому стилю в этот день чествовали преподобного Сергия Радонежского, поэтому приметы связывали именно с его образом.

В народе 8 октября называли днем Сергия Капустника и запасались капустой. По приметам на Сергея следили за первым снегом. Если осадки были, то уже в конце ноября ждали суровую зиму. Впрочем, сейчас климат изменился, поэтому придерживаться древних примет становится не так уж и актуально.

Запреты на 8 октября