Сегодня, 8 ноября, православные верующие впервые по новому календарю отмечают Собор архистратига Михаила. Это главный из всех праздников в честь ангелов, который в народе называют Михайлов день.
В мире отмечают день градостроительства, а также Международный день радиологии. Подробнее обо всех праздниках, именинниках сегодняшнего дня, а также о запретах и приметах – читайте в материале Фактов ICTV.
- Какой сегодня праздник — 8 ноября 2023 года
- Какой сегодня, 8 ноября, день в Украине и мире
- Кто празднует день ангела 8 ноября 2023 года
- Что нельзя делать 8 ноября
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 8 ноября 2023 года
Какой сегодня праздник — 8 ноября 2023 года
Собор архистратига Михаила, который раньше отмечали 21 ноября, является одним из важнейших церковных праздников. Этот день посвящен архангелу Михаилу, который считается главой всех ангелов и защитником верующих от злых сил. Для верующих — это время молитв и размышлений о духовной силе и защите ангела-покровителя. В этот день в храмах обычно отправляют особые богослужения, во время которых рассказывают истории об ангельских чудесах и борьбе добра со злом.
Какой сегодня, 8 ноября, день в Украине и мире
Всемирный день градостроительства отмечается в этот день в более чем 30 странах мира на четырех континентах. Его начали, чтобы подчеркнуть роль профессионального планирования и создания комфортной среды в городе. Другое название праздника — Всемирный день урбанизма. Он позволяет взглянуть на планирование глобально и задуматься о бережном отношении к окружающей среде.
В этот день в 1895 году Вильгельм Конрад Рентген обнаружил существование лучей, которые получили его имя. Символично, что именно в эту дату отмечается Международный день радиологии. Праздник довольно молодой — его учредили в 2012 году, однако трудно переоценить роль этого изобретения. В этот день медицинское сообщество повышает осведомленность об отрасли, без которой невозможно представить современную методику исследований.
Всемирный день пианиста также отмечается 8 ноября. Это праздник музыки и чествования музыкальных достижений.
Сегодня еще и хорошая возможность устроить цифровой детокс, если, конечно, у вас есть такая возможность. На эту дату приходится Всемирный день без Wi-Fi.
Кто празднует день ангела 8 ноября 2023 года
По новому церковному календарю сегодня именины отмечают обладатели имен Гавриил, Михаил, Павел и Рафаэль. Если в вашей семье в этот день родилась девочка, ее будет уместно назвать красивым именем Марта. Также день ангела сейчас празднуют Марфы.
Что нельзя делать 8 ноября
Поскольку этот день связан с большим церковным праздником, это накладывает на него немало ограничений. В Михайлов день люди старались не заниматься тяжелым трудом, не пользовались острыми предметами, в частности ножами, не ссорились и не сквернословили. Также сегодня помощь должна быть только бескорыстной и в ней нельзя отказывать. Также в этот день не мыли голову, чтобы не “смыть ум”, а еще не выбрасывали еду после застолья, а раздавали родным, соседям или нуждающимся.
Что можно делать сегодня
В Михайлов день архангела просили о помощи в решении сложных жизненных вопросов, молились об исцелении, защите в путешествиях и от темных сил. Украинцы просят архистратига сохранить защитников и защитниц, что обороняют нашу страну от коварного врага.
Лунный календарь указывает, что сегодня просто замечательный день для спорта и смены места работы, если вы этого хотите.
Народные приметы на 8 ноября 2023 года
- Мороз утром — декабрь и январь будут снежными.
- Утром туман — к потеплению, иней — к снежной зиме.
- Не обманитесь теплотой и солнцем в этот день, ведь они прогнозируют морозы зимой.
- Если сосны и елки сбросили шишки — зима будет теплая.