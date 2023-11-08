Сегодня, 8 ноября, православные верующие впервые по новому календарю отмечают Собор архистратига Михаила. Это главный из всех праздников в честь ангелов, который в народе называют Михайлов день.

В мире отмечают день градостроительства, а также Международный день радиологии. Подробнее обо всех праздниках, именинниках сегодняшнего дня, а также о запретах и приметах – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник — 8 ноября 2023 года

Собор архистратига Михаила, который раньше отмечали 21 ноября, является одним из важнейших церковных праздников. Этот день посвящен архангелу Михаилу, который считается главой всех ангелов и защитником верующих от злых сил. Для верующих — это время молитв и размышлений о духовной силе и защите ангела-покровителя. В этот день в храмах обычно отправляют особые богослужения, во время которых рассказывают истории об ангельских чудесах и борьбе добра со злом.

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Какой сегодня, 8 ноября, день в Украине и мире

Всемирный день градостроительства отмечается в этот день в более чем 30 странах мира на четырех континентах. Его начали, чтобы подчеркнуть роль профессионального планирования и создания комфортной среды в городе. Другое название праздника — Всемирный день урбанизма. Он позволяет взглянуть на планирование глобально и задуматься о бережном отношении к окружающей среде.

В этот день в 1895 году Вильгельм Конрад Рентген обнаружил существование лучей, которые получили его имя. Символично, что именно в эту дату отмечается Международный день радиологии. Праздник довольно молодой — его учредили в 2012 году, однако трудно переоценить роль этого изобретения. В этот день медицинское сообщество повышает осведомленность об отрасли, без которой невозможно представить современную методику исследований.

Всемирный день пианиста также отмечается 8 ноября. Это праздник музыки и чествования музыкальных достижений.

Сегодня еще и хорошая возможность устроить цифровой детокс, если, конечно, у вас есть такая возможность. На эту дату приходится Всемирный день без Wi-Fi.

Кто празднует день ангела 8 ноября 2023 года

По новому церковному календарю сегодня именины отмечают обладатели имен Гавриил, Михаил, Павел и Рафаэль. Если в вашей семье в этот день родилась девочка, ее будет уместно назвать красивым именем Марта. Также день ангела сейчас празднуют Марфы.

Что нельзя делать 8 ноября

Поскольку этот день связан с большим церковным праздником, это накладывает на него немало ограничений. В Михайлов день люди старались не заниматься тяжелым трудом, не пользовались острыми предметами, в частности ножами, не ссорились и не сквернословили. Также сегодня помощь должна быть только бескорыстной и в ней нельзя отказывать. Также в этот день не мыли голову, чтобы не “смыть ум”, а еще не выбрасывали еду после застолья, а раздавали родным, соседям или нуждающимся.

Что можно делать сегодня

В Михайлов день архангела просили о помощи в решении сложных жизненных вопросов, молились об исцелении, защите в путешествиях и от темных сил. Украинцы просят архистратига сохранить защитников и защитниц, что обороняют нашу страну от коварного врага.

Лунный календарь указывает, что сегодня просто замечательный день для спорта и смены места работы, если вы этого хотите.

Народные приметы на 8 ноября 2023 года